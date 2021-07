‘ Gianyuca Lapallula’ ( Miguel Moreno ), antes del partido con Paraguay, conversó con Trome y contó que está agradecido con el cariño del público y que si mete un gol lo celebrará con la rica ‘chicharra’ de Toño Centella , que su ‘cumpita’ Cueva impuso en ‘YouTube’.

‘Gianyuca’, te has ganado el ‘bobo’ de todos los peruanos. ¿Te gusta que te llamen el ‘Bambino de los Andes?

Sí, estoy agradecido. Me gusta cómo son de cariñosos, sobre todo cuando voy a comer a algún lugar solo pago con foto o autógrafo, así que mi sueldo lo tengo intacto. Me gusta que me digan ‘Bambino’, ‘Cholitalo’, ‘Lapagol’, hasta pueden llamarme ‘mondonguito a la italiana’. ‘Capichi’ paisanos.

Ese gol ante Ecuador nos dio prácticamente el pase a cuartos de final...

No olvido ese gol porque el pase me lo dio Cueva y pasamos a los cuartos, lo más emotivo es cuando pasas a los cuartos porque ahí está tu flaca.

¿Cuevita ya te enseñó alguna cumbia para celebrar?

Sí, me enseñó a bailar la ‘chicharra’ de Toño Centella, Centeno y Los Claveles. Dice que es música de ópera porque cuando vas a esos bailes te ‘operan’.

Todos hablan de lo cariñoso que eres para celebrar.

Bueno me enseñaron que el cariño hay que expresarlo y eso hago además uds los peruanos son muy cariñosos con los extranjeros sobre todo con las venezolanas. Me abrazo con todos, menos con Advíncula, ya que temo quedar cojo.

Hasta ‘Cuto’ Guadalupe ha dicho que te ama por tu juego bonito.

Agradezco al ‘Cuto’, hoy como carapulcra con sopa seca...¡Tengo hambre!

Gianyuca Lapallula agradece el cariño de sus fans peruanas y dice que las ama a todas. (Caracterización: Pablo Beltrán) . Fotos: Allen Gino Quintana

Tienes a todas las mujeres del Perú comentando que estás en ‘algodón’. ¿Qué le dirías a esas hinchas?

Agradezco a todas las chicas peruanas que me elogian y dicen que soy bello. Y voy a responderte con la frase del ‘guachimán’ Domínguez: ‘Las amo a todas’.

Eres un hombre romántico porque le propusiste matrimonio a tu esposa al terminar un partido. ¿No vas a caer en las tentaciones?

Soy romántico por mi herencia italiana al estilo de Romeo y Julieta. Recuerdo cuando le pedí matrimonio cuando jugaba en Milan, fue al terminar el partido y ahora que soy casado estoy partido, no mentira yo la extraño mucho, solo tengo ojos para ella y mis niñas.

¿Qué comida peruana te gusta?

Me gusta la ‘Lapacausa’ que mi amigo el ‘Osito de la cocina’ de ‘La Gran Concha’ prepara en mi honor. Le he prometido que si meto un gol, el sábado le caigo para celebrar con sus almuerzos musicales.

Gianyuca Lapallula (Miguel Moreno) celebrará su gol bailando la rica chicha de Toño Centella

¿Y qué barrio de Lima te gusta?

Los Olivos porque ahí está el Huaralino que se parece al Coliseo Romano. Es que allí peleaban los gladiadores y en el Huaralino, también.

¿Cuál es tu score contra Paraguay y cómo vas a celebrar?

3 a 1 con goles de Cuevita, Carrillo y ‘Yoni Pacheco’ (me lo dijo Mossul), y el gol de ellos lo hace Tapia. Voy a celebrar con la rica ‘chicharra’ de ese video que impuso mi ‘cumpita’ Cueva (canta ‘Amor de arena’): ‘Hoy tengo pena en el alma/ pues te irás y jamás volverás a mí/ ya no me quedan más lágrimas/ con su adiós ella se lo llevo...’. ¡Arriba Alianza! y abajo el dólar

Gianyuca Lapallula (Miguel Moreno) , Foto: Allen Gino Quintana

