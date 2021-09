Miguel Moreno , ‘Gianyuca Lapallula’, está listo para ‘mojar’ ante Brasil y celebrar con sus compañeros de la selección con el tema ‘ El cervecero’ . Además, dice que ‘chimuelo’ y con la nariz torcida se siente hermoso porque potenció su belleza, pero aclara que le es fiel a su ‘patrona’.

Gianyuca, el partido anterior casi te dejan ‘chimuelo’, ¿igual vas con todo ante Brasil?

‘Chi’, igual pondré todo lo que me queda de cara ante Brasil, me siento más peruano que ‘Timoteo’ con su único diente.

¿Te estás haciendo algún arreglito en la nariz, te estás ‘tuneando’?

No me he operado nada, como dijo Magaly, solo he potenciado mi belleza, pero no tengo ningún arreglo, igual me veo hermoso.

¿Te molestaste porque te anularon el gol?

Claro, porque uno trabaja para anotar, además habíamos quedado en festejar con los compañeros con ‘El cervecero’ y hasta ahora no se da. Ante Brasil de todas maneras ‘mojo’.

Primero te lesionaron la nariz, pero ahora dices que estás más lindo.

Sí, es que cuando salgo a la calle me gritan ‘lindo, lindo’, yo agradecido con todas, pero soy casado y fiel a la ‘patrona’.

¿Volverán a festejar con ‘El cervecero’ si le ganan a Brasil?

Claro, es nuestra canción favorita, es más, deberían cantarla luego del himno nacional. Me gusta mucho, es más, tengo una foto de Makuko en mi billetera para que me traiga suerte.

La hinchada te ama, ¿qué le dirías?

Que confíen en la selección, que dejaremos todo en el campo, bueno, yo ya dejé parte de mi nariz y dientes.

¿Cuál es tu score?

Ganamos 7 a 0 con tres goles de Cuevita, mejor 1 a 0, no hay que humillar a Brasil. ¡Arriba, Perú! y ¡Arriba ‘El cervecero

Ahora que compartiste camerino con Paolo Guerrero, ¿de qué conversaron?

Un ídolo Paolo, buena persona, ahí nos dimos unos consejos. Estamos quedando para celebrar con la ’Foquita’, pero nada de ir al ‘búnker’ todo en los camerinos con los muchachos. Más bien, le vamos a pasar la voz al tío ‘Cuto’ Guadalupe para que nos ponga esa carapulcra chichana y su sopa seca para reponer energías luego del partidazo que vamos a jugar esta noche.

‘La fe de Cuto’, también los ha contagiado.

Claro, tenemos fe, ya Brasil está adentro y nosotros soñando por seguir subiendo en la tabla y tener esa posibilidad de llegar a ‘Qatar 2022′ para que esa hinchada, la más alegre y premiada en el último Mundial de Rusia, nos siga apoyando.... ¡Yo tengo fe!

‘IMITO PARA DIVERTIRME’

Miguel Moreno dijo que imita para divertirse y está agradecido con Dios y el público, porque gracias a su voz sacó adelante a su familia al parodiar, en los veinte años que tiene como artista, a diversas figuras del medio deportivo, político y espectáculos.

“Llegué del norte ‘chibolito’, en mi bus y desde el colegio ya imitaba a los profesores. Empecé en la radio con ‘Los magníficos’ al lado de Manolo Rojas, Rubén Sánchez, Peralta y Edwin Sierra , y a lo largo de mi carrera he trabajado también en la televisión, así pude sostener a mi esposa e hijas”, indicó.

