Miguel Moreno dijo que imita para divertirse y está agradecido con Dios y el público, porque gracias a su voz sacó adelante a su familia al parodiar, en los veinte años que tiene como artista, a diversas figuras del medio deportivo, político y espectáculos.

“Llegué del norte ‘chibolito’, en mi bus y desde el colegio ya imitaba a los profesores. Empecé en la radio con ‘Los magníficos’ al lado de Manolo Rojas, Rubén Sánchez, Peralta y Edwin Sierra , y a lo largo de mi carrera he trabajado también en la televisión, así pude sostener a mi esposa e hijas”, indicó.

¿Alguna de tus niñas te sigue los pasos?

La de siete años hace muy bien voces de muñecas y también canta. La mayor, de 15, quiere ser arquitecta, quiere seguir estudiando. Mi esposa ahora es mi representante, sobre todo desde que llegaron las venezolanas, ja, ja, ja.

Te van a ‘jalar las orejas’...

Una broma. Soy tranquilo, ojo, no soy ejemplo de nadie, porque todos somos pecadores, pero mi vida está pegada al amor, al respeto y el amor a Dios, el amor lo es todo.

¿Algún personaje de los que imitas se disgustó por tu caracterización?

No. Toño Vargas es mi amigo, Federico Salazar me saluda con cariño cuando me ve, tampoco los futbolistas, en líneas generales (imita a Gareca) todo bien. Yo imito porque me divierto. Solo una vez ‘Tongo’, bueno no él, su esposa Gladys me dijo: Miguel, estás dejando a Tongo mal con tu imitación, le respondí que iba a relajar la caracterización y listo, después de eso, nada.

Miguel Moreno como Gianluca Lapayuca y Paolo el Guerrero

Los futbolistas, ‘Foquita’, Guerrero, Lapadula...

Ninguno, lo mío es sin mala onda. Sé que comentan mis imitaciones porque ‘Cuto’ Guadalupe me contó que hablan en las concentraciones de las parodias que hago y yo me siento halagado. No he tenido la suerte de compartir con alguno de ellos, me encantaría conocer a Farfán, Guerrero y la nueva estrella Lapadula... ya estoy pensando qué voy hacer para setiembre cuando empiecen nuevamente las Eliminatorias, ojalá se me dé que pueda conocerlos.

¿Qué es lo más difícil a la hora de imitar?

Lograr la voz del imitado, copiar sus gestos, ponerle chispa a los diálogos y estar al día siempre con la noticia porque de ahí sale el argumento para los chistes. También tener un buen caracterizador, es una gran inversión y cuando sientes la primera carcajada del público es como estar en el paraíso.

LA ROMPE EN TIKTOK

Tu video del doblaje del discurso presidencial del Presidente Castillo sigue generando miles de reproducciones en TikTok y los cibernautas te llenan de elogios .

Estoy feliz por esta repuesta, solo deseo que esas reproducciones que ya van a llegar a los cuatro millones se conviertan en dólares (ríe). La gente se ha divertido mucho con el doblaje estoy agradecido... palabra de maestro, ja, ja, ja.

Miguel Moreno y su más reciente imitación de 'Pedro Membrillo'

La imitación de ‘Pedro Membrillo’ también gusta mucho...

Sí, y todo es con respeto. Seguiré haciendo doblajes y solo pido que respeten mi crédito porque algunos lo han sacado y puesto su sello, en fin. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como @miguelmoreno.7