El imitador Miguel Moreno contó que ya tiene 20 años de vida artística y realiza este viernes su show VAR (Vamos a reír), en la Estación de Barranco, donde hará sus personajes deportivos como Erick Escosores (Erick Osores), así como de la coyuntura. Además, revela que su esposa es su fortaleza para haber crecido en lo profesional.

¿Cuántos años como imitador?

Profesionalmente ya tengo 20 años, trabajando tanto en la radio como la televisión. Feliz por estos veinte años viviendo de la garganta.

En tus inicios te decían ‘el de las mil voces’...

No, me decían ‘tú eres el sobrino de Fernando Armas’. Ha sido difícil sacarme ese peso de mi tío, porque Fernando Armas es una marca... pero ahora ya me dicen Miguel Moreno, creo que algo bueno estoy haciendo.

¿Es muy complicado lanzar personajes nuevos cada semana?

Estoy haciendo personajes nuevos, la gente me sigue mucho en las redes sociales y siento que estoy refrescando mi carrera porque pocos imitadores hacen personajes que hay en redes, eso marca mi diferencia. Siempre haciendo cada día nuevos personajes. Me sorprendo lo que voy descubriendo con mi garganta día a día, tiene mucha flexibilidad y conocer el oficio me ha dado mucho ímpetu. Además, la fortaleza de mi familia me impulsa a ser mejor cada día, nunca se deja de aprender.

Sobre todo sin escándalos...

Ninguno, yo tengo una familia de 20 años, mi esposa está conmigo desde que empezó mi carrera y ella ha sido importante para tener una carrera equilibrada. Soy feliz por los dos lados, tanto en lo profesional como personal.

¿Qué habrá en el show VAR?

Va a ser un show donde presentaré diversas imitaciones deportivas como ‘Erick Escosores’, de Erick Osores, que es muy pedido por el público, y será como un eje conductor para contar la historia del fútbol peruano, y detallando las frases más famosas de los narradores peruanos, como Toño Vargas, el Tanke Arias y hasta de Gonzalo Núñez. Y claro, no va a faltar los personajes clásicos como Lucar y de la política para tratar los temas de la coyuntura nacional.

En estas épocas hay que buscar un escape para reír...

Eso hacemos cada día, pues la risa es necesaria para poder vivir mejor. Los problemas siempre van a estar, hay que buscar las maneras para solucionarlos, todos vamos a tener obstáculos en la vida; pero hay que buscar momentos para reír y no se pierdan mi show.

