Miguel ‘Conejo’ Rebosio se hizo conocido en la farándula después de participar en el programa de Gisela Valcárcel en el año 2010, donde fue el ganador de la tercera temporada junto a Fabianne Hayashida.

Poco después, fue seleccionado para formar parte del reality de competencia ‘Combate’, donde fue el capitán del equipo verde durante varios años.

En aquel momento, Rebosio era mayor en comparación con los otros concursantes del reality. A pesar de no ser el mejor bailarín ni el competidor más fuerte, logró obtener buenos resultados en ambos programas.

En una entrevista realizada por el canal de YouTube de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, el ‘Conejo’ recordó su experiencia en la televisión y reveló cuánto ganó, lo que dejó sorprendidos a sus excompañeros de programa.

¿Cuánto ganaba Miguel Rebosio en la televisión?

Miguel Rebosio mencionó que se quedó sorprendido cuando recibió la oferta para ser competidor en el reality, y preguntó por qué no habían elegido a alguien con un físico más adecuado.

“ Por qué no hablan con otro deportista y dicen que hablaron con Maicelo, pero él tenía peleas . Hablamos de la candela y después en la segunda reunión ya se concreta y todos tenía ventaja haca mi persona porque ello ya sabían los juegos”, expresó.

Es así que reveló los salarios que recibió por estar en ambos programas de televisión e indico que para estar en el reality de Gisela, él puso el precio.

“Yo creo que en (Combate) fue 5 (000 dólares)y algo. Es que yo metí el precio de El Gran Show, no me vayan a secuestrar, pero en ese tiempo me pagaban 6 mil (dólares). En esa temporada de Combate eran 3 conocidos, un equipo y gente nueva”.

Rebosio revela la suma que ganaba en ‘Combate’ y en ‘EGS’. Video: YouTube

TE PUEDE INTERESAR: