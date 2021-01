SU DESCARGO. Miguel Samame, quien se desempeño como imitador de Gustavo Ceratti en Yo Soy durante el año 2019, es recordado por los seguidores del programa quienes le piden que regrese para la edición de Grandes Batallas. Sin embargo, el cantante se muestra reacio y afirma que la producción del espacio televisivo no contribuye ni siquiera con gastos de alimentación y transporte.

En un comentario que escribió en su cuenta de Instagram, Miguel Samame señala que la producción se enriquece con la pobreza de los artistas que participan del espacio televisivo. “Estoy sin trabajar casi un año, probablemente continué así. Lamentablemente el programa no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”, escribió.

Para desarrollar mejor su argumento, Miguel Samame realizó una transmisión en vivo donde habla de las condiciones precarias que enfrentan los participantes de Yo Soy. “No me he presentado al programa porque me parece que en la condición en la que yo me encuentro, con lo que he logrado contribuir, no es favorable”, mencionó el cantante.

“No es correcto porque en otras épocas, donde nosotros teníamos la posibilidad de subir a un escenario, si pues de alguna forma nos convenía salir en una programa de televisión, así no nos den nada, solo la pantalla. Le sacábamos un provecho fuera del programa”, agregó el cantante.

Miguel Samame insiste en que le parece que es irrespetuoso con su profesión ir al programa en esas condiciones. “Como dije en la primera temporada no a la explotación del artista, creo que ese espíritu de explotación de todos los sectores, ya se está dando ahí. Tengo entendido que en esta temporada no hay un premio. El programa nunca nos ha dado un pasaje, los viáticos”, denunció el cantante.