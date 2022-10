Janet Barboza tuvo duros calificativos contra el futbolista Miguel Trauco por reaccionar de manera abrupta con el reportero Oswaldo Arteaga de ‘América Hoy’ cuando lo intervino en el concierto de Daddy Yankee. La conductora reprochó el hecho y lo cuestionó fuertemente.

Según las imágenes, el pelotero reacciona mal cuando una cámara del magazine matutino lo aborda, mientras que la persona que lo acompaña amenaza al reportero con un despido en su trabajo.

“Me llama la atención de algunos personajes públicos y en este caso deja mucho qué desear la actitud de Miguel Trauco, un futbolista seguido por masas y que lo ovacionan, pero estas actitudes dejan mucho qué desear. Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo, molesto, solo porque llega nuestro reportero a preguntarle un par de cosas ”, dijo.

La polémica ‘rulitos’ arremetió calificando como “ídolo de barro” a Trauco, quien llegó al concierto de Daddy Yankee acompañado de su pareja.

“Trauco es responsable de quién contrata. Yo no creo que este señor, así como actuó contigo, actúe así en otras oportunidades porque vienen las amenazas, así como te dice en qué programa trabajas... Hay muchas personas que no saben manejar la fama ni la popularidad y cuando logran este cariño del público no lo saben manejar y se convierten en ídolos de barro ”, agregó.

Miguel Trauco se encuentra de vacaciones en Lima

LA AGRESIÓN DE TRAUCO A REPORTERO

Miguel Trauco perdió la paciencia con un equipo de América Hoy durante el concierto de Daddy Yankee. En las imágenes del programa de Ethel Pozo, se puede ver a Oswaldo Arteaga intentando hablar con el seleccionado nacional y termina siendo empujado e incluso amenazado por parte del entorno cercano del futbolista.

“¿De qué canal eres? mañana estás fuera”, es lo que se le escucha decir a una persona que acompañaba a Miguel Trauco.

Además, se puede ver como previo a la amenaza, el mismo Miguel Trauco se muestra molesto con las cámaras de TV y con la mano aleja el micro de él y su pareja. Según relató Oswaldo Arteaga, no le hizo ninguna pregunta inapropiada.