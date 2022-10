FUERTE. Miguel Trauco perdió la paciencia con un equipo de América Hoy durante el concierto de Daddy Yankee. En las imágenes del programa de Ethel Pozo, se puede ver a Oswaldo Arteaga intentando hablar con el seleccionado nacional y termina siendo empujado e incluso amenazado por parte del entorno cercano del futbolista.

“¿De qué canal eres? mañana estás fuera”, es lo que se le escucha decir a una persona que acompañaba a Miguel Trauco.

Además, se puede ver como previo a la amenaza, el mismo Miguel Trauco se muestra molesto con las cámaras de TV y con la mano aleja el micro de él y su pareja. Según relató Oswaldo Arteaga, no le hizo ninguna pregunta inapropiada.

“Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos, en buena onda, como siempre. La reacción de Trauco fue lamentable, fue bastante arisco con nosotros, nos puso el brazo, el tipo que estaba a lado de él, dijo ser de producción (...) él es el que me amenazó, me miró y me dijo: ¿De qué medio eres? mañana no estas””, relató.

Miguel Trauco asistió a concierto de Daddy Yankee

Reportero de América Hoy sobre Miguel: “Lamentable que se relacione con personas de esa calaña”

Oswaldo Arteaga expresó su pesar por el accionar del futbolista. “ Es lamentable que Miguel Trauco reaccione de esa manera y que se relacione con personas de esa calaña”, dijo.

Por su parte, Janet Barboza también cuestionó a Miguel Trauco por el altercado con el reportero del programa. “La actitud de Miguel Trauco deja mucho que desear (...) Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo y molesto solo porque le preguntan por el concierto”, expresó.

