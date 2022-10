EXPLOTÓ. El programa ‘América Hoy’ difundió un altercado entre el futbolista Miguel Trauco y el reportero Oswaldo Arteaga previo a iniciarse el concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. El hombre de prensa se mostró totalmente indignado por la actitud “arisca” del pelotero, quien le pidió bajar la cámara cuando lo abordó.

Según las imágenes, el seleccionado nacional se incomoda con la presencia de la prensa y responde abruptamente, mientras que la persona que se encontraba junto a él lanza una amenaza al periodista diciéndole. “¿De qué canal eres? Mañana estás fuera”.

“ Es lamentable que Miguel Trauco reaccione de esa manera y que se relacione con personas de esa calaña. Cuando lo vimos entrar lo identificamos y lo abordamos en buena onda , sin embargo, la reacción lamentable de Trauco fue bastante arisco, nos puso el brazo, el tipo de producción, que parecía chaleco, él fue quien me amenazó, me dijo de qué medio soy y que mañana ya no estaba . A trauco no le preguntamos nada personal, simplemente las preguntas sobre el concierto”, dijo.

El periodista lamentó la actitud del futbolista, sin embargo, se mantuvo en su ley en que no le faltó el respeto. Miguel Trauco llegó con su pareja al show del reguetonero.

“Me causó risa y sí le dije al camarógrafo que lo ponche para que vea el tipo de persona cercana a Miguel Trauco. Si no estás haciendo nada malo, ¿por qué respondes así?” , agregó el hombre de prensa.

Miguel Trauco asistió a concierto de Daddy Yankee

JANET BARBOZA CHANCA A MIGUEL TRAUCO

La conductora Janet Barboza también criticó duramente al pelotero Miguel Trauco por responder agresivamente a la presencia del reportero.

“Me llama la atención de algunos personajes públicos y en este caso deja mucho qué desear la actitud de Miguel Trauco, un futbolista seguido por masas y que lo ovacionan, pero estas actitudes dejan mucho qué desear. Estamos viendo la imagen de un hombre agresivo, molesto, solo porque llega nuestro reportero a preguntarle un par de cosas ”, señaló.