La mamá de los hijos de Miguel Trauco, Karla Gálvez, emitió un comunicado en redes sociales confirmando que la relación de pareja con el lateral de la selección peruana esta terminada. “La relación que tenemos actualmente se restringe a nuestras responsabilidades como padres”, escribió luego de la difusión de imágenes de Trauco con Valeria Roggero.

En este comunicado, Gálvez explica que no tiene ningún interés en la vida del futbolista. “Por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración. Las noticias que lo involucran, solo le conciernen a él”, manifestó.

Estas declaraciones fueron brindadas luego que la propia madre del futbolista declaró que la relación entre Karla Gálvez y el defensor había terminado.

Días antes, Miguel Trauco fue fotografiado al lado de la ahijada de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, registrada en Italia.

ESPOSA DE MIGUEL TRAUCO PIDE RESPETO PARA SUS HIJOS

Karla Gálvez pidió a los medios de comunicación no exponer imágenes de sus niños. “Como madre solicito el respeto a su imagen, para mantener el bienestar de mis hijos”, escribió en su comunicado y deslizó la posibilidad de tomar medidas para cautelar el bienestar de los pequeños.









