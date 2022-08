Miguel Vargas, ha hecho pequeños papeles en algunas películas y ha trabajado del otro lado de las cámaras, pero en ‘Mundo gordo’, comedia que se estrena este 1 de setiembre, será el protagonista ’ y aunque el film empezó a rodarse hace dos años y la última escena se hizo hace tres meses, confiesa que está algo nervioso por su estreno, pero espera que el mensaje de aceptación que trae esta producción llegue a quienes vayan a verlo y sirva para acabar con los ’estereotipos’ que aún existen en la sociedad.

¿Miguel, cuándo se grabó esta película?

Empezamos cuando se inició la pandemia, en el 2020. Estábamos filmando y arrancó todo lo del Covid. Me acuerdo que Sandro (Ventura), el director, dijo: Vamos a parar una semanita mientras vemos qué va a pasar con esto del virus. Una semanita se convirtió en dos años y después de dos años tuvimos que retomar lo que faltaba de la película y hace dos o tres meses se grabó una escena que faltaba. Parecía una película de Hollywood que toma cinco años hacerla.

El argumento de este film nace de un stand up, ¿cuéntame sobre eso?

Este es un unipersonal de Daniel San Román, donde habla de su vida como una persona con sobrepeso y a raíz de eso se escribió el guion. Daniel San Román, lo conocí de los escenarios, pues frecuento mucho el stand up, el clown, también hago clown, improvisación, no éramos grandes amigos, pero sí nos ubicábamos. A raíz de esto nos acercamos más y el guion era genial, muy bueno, tanto que llegó a concretarse en una película.

Cuando asistías como público a ver este show decías ‘esto me pasa’, ‘alguien me miró así', pues hay mucho estereotipo en nuestra sociedad

Eso se pasa en un stand up y eso es lo que da risa, que la gente que va a verlo se siente identificada con lo que cuenta, se divierte con eso porque uno no dice muchas cosas por vergüenza, pero cuando otro lo cuenta, te ríes. Es la base de técnicas como la del clown, aprender a reírse de uno mismo y ya nada te va a afectar, nadie se va a reír de ti, los demás se van a reír contigo.

¿Es tu primera película o antes ya habías hecho cine?

He participado en otras películas con papeles pequeños, como en ‘La Hora Final, era una escenita nada más, y en otra película, donde aparezco más, se llama ‘Los helechos’, que es la historia de tres parejas. está se vio en un circuito más independiente. Esta es la más comercial que he hecho.

Miguel Vargas espera que el mensaje de aceptación que trae la película 'Mundo gordo' llegue al público para acabar con los estereotipos de que aún existen en la sociedad. (Foto: GEC Allengino Quintana)

He visto en el tráiler esta escena con Camucha Negrete, cuando le preguntan ‘tía quién es’ y responde ‘nadie que valga la pena’.

Es muy gracioso. El texto está muy bien hecho. Es un chiste, pero son cosas que uno pasa, porque a veces a las mamás de novias o amigas no les caes y no tienen vergüenza en ocultarlo. Además, trabajar con Camucha y otros actores decía ‘qué nervios’. Tú te paras en el escenario con ella y te intimida con toda la cancha que tiene. La grabación ha sido muy divertida con todos los actores que han participado. Hay gente que conozco de antes por lo mismo que me he desenvuelto bastante en el clown, he conocido a Renzo Schüller, gente con la que me he topado, y yo también soy productor audiovisual.

En un mundo ‘ligth’, ¿cómo has sobrellevado el tema del peso?

El mundo está hecho para un estereotipo de personas y mucho más en Latinoamérica. Hasta en la ropa. Yo aparte del sobrepeso, soy grande y se me complica todo. En los aviones, menos mal que mi novia es flaquita, la mitad de mi cuerpo va en su asiento. Llega un momento en que ya tomar una combi es un suplicio, felizmente tengo mi carro y no me estreso. No se pueden hacer cosas para cada tipo de gente, pero poco a poco hay que ser más inclusivo. No solo con la gente tiene sobrepeso, para los muy altos o muy bajos, diferentes. Lo primero que debemos hacer es querernos y reírte de las cosas.

Es muy importante ese mensaje...

Claro. Uno no va a ser feliz hasta que aprenda a aceptarse y en la película van a ver un poco de esto. Acéptate cómo eres y sé feliz, la vida es una no hay repetición ni segundo tiempo.

Estás nervioso por este estreno

Si. Es el primer protagónico de una película comercial. La va a ver un montón de gente. Esperemos que la película sea un éxito. Sandro, el director es amigo mío y hablamos mucho de la película. Además, hay dos canciones de mi banda, ‘Reciclón’, en la película. Tocamos con cosas recicladas, una guitarra hecha de un sartén, el bajo hecho con un bidón de agua.