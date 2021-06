El actor Miguel Vergara contó que tuvo la oportunidad de conocer a Rosángela Espinoza, quien es su amor platónico, cuando fue de invitada a su programa ‘El show de los sábados’ y afirmó que es la verdadera ‘Barbie peruana’.

“Rosángela Espinoza es hermosísima, espectacular, una muñequita, para mi es la ‘Barbie peruana’, y me atrevo a decir, que es la Barbie del mundo”, afirmó.

Le contaste que es tu amor platónico.

Claro que sí y hasta le lancé su piropo. Le dije: “Si Cristóbal Colón la vería, al toque diría ‘Santa María, que pinta tiene esa niña’”.

Te pusiste nervioso al conocerla.

La verdad, que sí. Te soy bien franco, es recontra hermosa.

¿Habrán grabado un TikTok?

Ella estuvo en la secuencia el ‘Karaoke car’ y grabamos dos Tik Toks. Fue muy divertido.

¿Cómo están haciendo con el programa ahora que Nicola está en ‘Guerreros México’?

Nicola es una persona de palabra y lo que dice cumple. Él va y viene y el programa está súper genial. Estamos agradecidos con papito Dios, por lo que nos brinda día a día.

Siguen brindando ayuda social.

Claro, hemos viajado a Trujillo, Chiclayo con la ayuda social. Nicola es recontra barrio, humilde, tiene una llegada espectacular con las personas.

¿Tienes alguna propuesta para la actuación?

Claro que sí. Ya recibí la llamada ganadora, ahora solo toca esperar con bastante paciencia y buen humor, nada más.

CHATO DE ‘ASU MARE’ PASEA PERROS POR LA PANDEMIA

El actor Miguel Vergara contó que canceló algunos proyectos por la cuarentena del coronavirus y tuvo que dejar la casa en la que vivía porque no podía pagar el alquiler.

“Por el coronavirus perdí cuatro familiares, es penoso porque no pudimos despedirnos como debe ser”, afirmó el actor que dio vida a uno de los amigos de Carlos Alcántara en la película ‘Asu Mare’.

Por la cuarentena tuviste que cancelar tus proyectos.

Sí, es verdad. Te cuento que hoy en día estoy viviendo del apoyo de mis amigos, por qué ahorita me encuentro si trabajo.

Son tiempos difíciles.

Perdí el lugar donde vivía, no me alcanzó para pagar (el alquiler) y ahora paseo perros, así me estoy ganando la vida. Estoy pensando en sortear zapatillas, sandalias, todo suma, y les puedo dejar mi ‘Yape’ para que colaboren, ja, ja, ja.

Miguel Vergara se hizo popular con su personaje del ‘chato’ en la película ‘Asu mare’ y también ha participado en diversas producciones nacionales como ‘Los Vílchez’.

