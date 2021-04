El actor Miguel Vergara, más conocido como el ‘chato’ de ‘Asu mare’, confesó que Rosángela Espinoza es su amor platónico y dijo que él es más pepón que Nicola Porcella, con quien conduce el programa ‘El show de los sábados’.

“Ayer estrenamos ‘El show de los sábados’ junto al gran Nicola Porcella y se ve por todas las plataformas: Instagram, Facebook y YouTube. Yo estoy feliz por la oportunidad que me está brindando la vida”, afirmó.

¿Te sorprendió la propuesta?

Cuando me llamaron no lo podía creer y más cuando me dijeron que iba a conducir (el programa) con el capitán de la ‘Cobras’, porque mi corazón es combatiente. Pero ahora estoy junto con el ‘capi.

¿Qué tal la química con Nicola?

Nicola es súper humilde, sencillo. Hay buena química, tiene correa porque lo paro vacilando. Siempre quise trabajar con Nicola, ya le he dicho que soy más pepón que él. Sé que algún día conquistaré a Rosángela ja, ja, ja.

¿Ella es tu amor platónico?

Sí. Es que para mí, con todo el respeto del mundo, es una de las mujeres más bellas de nuestro Perú.

Nicola Porcella y Miguel Vergara conducen 'El show de los sábados'

Tú pasaste momentos difíciles durante la pandemia, te convertiste en ‘mil oficios’ y ahora se te da la oportunidad de conducir un programa.

Gracias a Dios sí. A pesar, de que estamos viviendo tiempos difíciles podemos salir de esta con todo respeto al virus. No hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto, porque nadie está libre de contagiarse. El secreto está en seguir cuidándonos, alimentarnos bien con menestras, que no nos falte nuestros ajos, matico, eucalipto y la fe en papá Dios. Nunca dejemos de orar y ayudemos con lo que podamos a nuestro prójimo.

Cuéntame ¿'El show de los sábados’ es un programa de entretenimiento?

Todo el público puede ver ‘El show de los sábados’ por las plataformas digitales y hay juegos, ayuda social, apoyaremos a los emprendedores. Los juegos están súper divertidos y entretenidos, y los más lindo es que podrán ganar dinero en vivo, ya para que más.

CHATO DE ‘ASU MARE’ EN ‘DE VUELTA AL BARRIO’

El actor Miguel Vergara, es el nuevo jale de la seroe ‘De vuelta l barrio’.

“Estoy muy contento, me llamaron para interpretar al ‘Mini Muky’, un chamán. Soy el hijo perdido del Muky (Manolo Rojas)”, afirmó.

¿Cómo te has sentido con este regreso?

Agradecido con la oportunidad y feliz de reencontrarme con amigos y compañeros. También estoy trabajando en la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso presentando el programa ‘Cuentos para toda la familia’, los domingos a las 11 de la mañana, por el Facebook del municipio.