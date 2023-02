El actor Miguel Vergara, más conocido como el Chato, afirmó que está agradecido de ser parte de la película ‘¡Asu Mare! Los amigos’ y le pone la cuota de alegría. Cuenta que de chibolo sus amigos lo tiraban a una montículo de arena, pero él los agarraba a huevazos.

“Estoy y agradecido primero con Dios por la oportunidad, con Cachín, Miguel Valladares (de Tondero). ‘Asu mare, los amigos’ pensé que no se iba dar, pero se dio y estoy recontra feliz. Esta es una comedia y van a reír de principio. Como siempre vengo a poner la cuota de alegría en la peli”, afirmó el popular ‘Chato.

Cómo ha sido la evolución de tu personaje desde la primera ‘Asu mare’ hasta esta entrega.

La primera vez entré por casting y me quedé por mi hermoso rostro y mi sonrisa, que se hizo famoso cuando en la película Franco Cabrera me tira arena en la boca y esa escena se volvió viral, me hizo conocido. Y van a ver en la película mi acento chiclayano, que está recontra marcado. Yo siempre digo que, si el director cuida al actor y le da confianza, esto fluye y por eso siempre estaré agradecido con Cachín.

En todo grupo de amigos, siempre hay un chato, que es el punto.

Yo mido 1.59 cms, siempre he sido chaparro y en el colegio me sentaba al último con mis amigos porque éramos los más chacotero, pero siempre me agarraban y me tiraban sobre el montículo de arenilla porque en colegio estaba en construcción. En esa época, como a los 12 años, yo vendía huevos y los podridos los llevaba en mi mochila y cuando mis amigos se descuidaban los agarraba a huevazos ja, ja, ja. Épocas hermosas de verdad.

ASU MARE: LOS AMIGOS

‘Asiu mare: Los amigos’ cuenta la historia de los cuatro mejores amigos de Cachin. El Culi (Andrés Salas), Lechuga (Franco Cabrera), Poroto (Emilram Cossio) y El Chato (Miguel Vergara) están de regreso para juntos enfrentar desafíos, poner a prueba sus dotes culinarias para sacar adelante su restaurante y salir bien librados de situaciones confusas que personajes siniestros como el candidato José Vilca (Sandro Calderón) les hacen pasar, pero sobre todo para hacer reír a toda la familia. Sin olvidar el romance y todas las situaciones divertidas que deberán superar para conquistar el corazón de la chica que les gusta.

A este elenco ganador se les unen Fiorella Luna, Ximena Palomino, Anaí Padilla, Susel Paredes en una participación especial, Mónica Cabrejos, Teresa Palomino y el cómico Flautin.

Producida por Tondero “Asu mare: Los amigos” desde el 09 de febrero en todos los cines del Perú.