El cómico Miguelito Barraza le jaló las orejas a su sobrino Carlos ‘Tomate’ Barraza, tras conocer los últimos escándalos que ha tenido con su exesposa Vanessa López, quien días atrás lo acusó de haber tenido una relación extramatrimonial, de cobrar por llevar gente a los Estados Unidos y hasta de consumir sustancias prohibidas.

“He quedado sorprendido con todo esto, no entiendo qué le pasa a mi sobrino porque es un hombre grande y no puede seguir así, a veces, da ganas de quitarle el apellido. Él debe de pensar en sus hijas y en sus padres, quienes al final son los que más sufren, y arreglar las cosas de manera alturada pues tiene una carrera”, señaló el cómico Miguelito Barraza.

Por otro lado, comentó que fue un éxito la gira que realizó con su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’ en los Estados Unidos.

“Nos fue muy bien con Melcochita en los Estados Unidos, es más, estando allí nos salieron más shows para realizar pero yo tenía mis compromisos de trabajo en Lima y no puedo fallar. Sin embargo, ahora estamos viendo la posibilidad de realizar algunos shows juntos en el país, pues el público nos reclama, nos extraña... es una pena que no haya más cómicos, que no hayan programas donde puedan tener una oportunidad para destacar como lo pude hacer yo en ‘Trampolín a la fama’”, agregó Miguelito Barraza.

¿Sientes que no hay un reemplazante para Melcochita y Barraza?

Creo que podría ser Kike Suero, se lo he dicho muchas veces que tiene todo el talento para ser un grande pero debe de cuidar su vida personal. Felizmente ahora lo veo mucho mejor, más calmado y siempre lo voy a apoyar.

¿Has pensado en el retiro?

Para nada, ya tengo más de 70 años, he sobrevivido a tres infartos cerebrales y me siento fuerte. Cada día tengo ganas de seguir vacilando a la gente, se me ocurren chistes nuevos y los comparto con el público. Por eso, estoy feliz de que hayan regresado los shows presenciales porque soy un artista que vive del aplauso de la gente y quiero morir en el escenario.

¿Qué proyectos tienes para los próximos meses?

Por ahora sigo con mis shows virtuales, presenciales, dependiendo del cariño del público, ja, ja, ja. Y claro, en radio La Kalle donde estoy entreteniendo a la gente como siempre lo he hecho, pues su aplauso es mi vitamina para todos los días.