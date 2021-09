Miguelito Barraza afirmó que ‘cualquiera no hace reír’ y que si él y su compadre Melcochita no están en la televisión es porque a nadie le gusta ser segundón. Y este sábado presentan el show ‘Entre risas y salsa’.

“No sé cuál será el motivo (por lo que no están en televisión), pero uno se puede imaginar que es porque le vamos a serruchar el piso, conseguir más aplausos, tener más acogida. Es normal, uno no quiere que te dejen por los suelos. Es un poco, creo, de envidia. Ojalá tengamos un programa para toda la gente antigua. Los viejitos también quieren reír y hay momentos en que no captan la modernidad de la televisión, de los programas cómicos”, dijo Miguelito quien este 12 de setiembre junto a Melcochita presentarán el show ‘Entre risas y salsa’ en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

¿Por qué dice que les tienen envidia?

No, no es envidia. Ellos cuidan su trabajo. En este rango es muy difícil porque nadie quiere ser el segundón, todos quieren ser primeros. Para ser figura tienes que tener mucho ángel y Dios haberte dado un don porque cualquiera no hace reír. Melcochita abre la boca y dice ‘no hay’ y la gente se está riendo, eso ya es nacido. No hay ninguna escuela que te enseña eso.

Cree que los programas cómicos no se han renovado...

Faltan libretistas también. Nosotros somos muy imitadores de lo extranjero, nosotros podemos hacer reír con una cosita pequeña. Si nos dan la oportunidad, porque hemos demostrado que somos cómicos desde hace muchos años, podemos enseñarle a la juventud (a los nuevos cómicos) para que un programa tenga cosas nuevas. Pero como te digo como nadie quiere ser segundo, todos quieren ser primeros.

Por su parte, Melcochita dijo que a sus 84 años no piensa en el retiro.

“El cómico muere en el escenario, no tiene retiro al menos que padezca de una enfermedad grave. A mí me llaman, por ejemplo, de ‘Esto es guerra’ para que levanten su rating y eso pasa en todos los canales. Entonces, al darnos un programa a nosotros dos, hacemos cosas que el televidente no está acostumbrado y se van a quedar admirados. Quieren seguir con la misma vaina, no hay cambios”, señaló.

Por último, Barraza invitó a su público al show ‘Entre risas y salsa’.

“Melcochita es un gran amigo y artista, trabajamos tantos años juntos que nos entendemos a las mil maravillas. Espero que este sábado vaya la gente al centro de convenciones Bianca porque hay que divertirse, hay que ponerse las pilas y mientras uno tenga movimiento del cuerpo y salud, estaremos siempre triunfantes”, finalizó.