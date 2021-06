El cómico Miguelito Barraza contó a Trome su pasión por la poesía, destacando que ha escrito casi un centenar de poemas desde la adolescencia, no solo para algunos amores sino para sus padres, sus hijos y hasta para algunos amigos como el salsero Ismael Miranda, y uno dedicado al goleador Paolo Guerrero.

Miguelito, ¿cómo nace tu amor por la poesía?

Desde chiquito, es decir, desde niño porque no he crecido mucho, ja, ja. Yo leía mucho a Amado Nervo, César Vallejo y muchos otros poetas que aprendí en la escuela. Un día siendo adolescente empecé a escribir y las palabras me salían en rima, como por ejemplo ‘estoy cansado ya de quererte, mucha pena me da mirarte’, y dije, ‘caray, tengo algo de poeta’. Así empecé a escribir.

En esa etapa escribiste la letra de la canción que grabaste con ‘Los Flayers’ y que fue un éxito...

Claro, se llamaba ‘Quiero un poco de amor’, era un poema que se hizo canción, la grabé y quedó primero en el ranking de radio 1160.

¿En qué momento escribes tus poemas?

Solo cuando estoy inspirado, eso tiene que surgir de manera natural, no se puede obligar a tu cerebro a escribir cosas que no se sienten, que no nacen libremente... cuando el alma te dice escribe, se escribe.

Miguelito Barraza cuenta su faceta de poeta

¿Qué temas desarrollas en tus poemas?

Muy diversos, en algún momento del amor y del desamor... del amor a mis padres, hijos y del aprecio a los amigos, como ha sido con Ismael Miranda. Y hasta con Paolo Guerrero, a quien le dedique un poema porque sentía como muchos peruanos su entrega, pundonor y amor por la camiseta nacional.

¿Has enamorado con la poesía?

En algún momento de mi vida, uno de chiquillo se emociona y escribe cosas hermosas salidas del corazón para conquistar. Tengo bonitos recuerdos de esa etapa de mi vida.

¿Alguien te ha dicho que no le gusto tu poema?

Una vez le recité un poema al maestro Nicomedes Santa Cruz y me dijo ‘no, eso no es tuyo, es de Charles Baudelaire’. Eso como me ofendió un poco, pero al saber que me comparó con tremendo escritor fue un orgullo. Pero igual me quedó la espina ahí, pues porque soy Miguelito Barraza no podía escribir y gustarme mucho la poesía.

Hace unos años lanzaste un poemario...

Fue algo sencillo pero hecho con todo mi corazón, pues recopilé algunos de mis poemas. Y algunas personas pudieron disfrutar una de mis pasiones.

También es recordado tu versión humorística de ‘La casada infiel’ de Federico García Lorca, ¿cómo surgió?

Eso fue idea de los hermanos Guille, de Guillermo y Fernando, quienes habían escuchado que me gustaba la poesía y me propusieron darle unos cambios humorísticos al poema de García Lorca. Nos reunimos, ensayamos y gusto mucho porque le puse muchas cosas para divertir al público.