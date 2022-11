El cómico Miguelito Barraza denunció que también ha sido víctima de los extorsionadores, quienes le pidieron una fuerte suma de dinero para dejarlo trabajar tranquilo. Además, cuenta que se encuentra revitalizado grabando una nueva película junto a su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’.

“El último viernes estaba yendo al show que estaba realizando Kike Suero y recibí una llamada de un número desconocido y me quedé helado cuando escuché de que me estaban pidiendo dinero para ‘dejarme trabajar con tranquilidad’. Sinceramente, le dije que eso era imposible porque no soy millonario, pues trabajo día a día para vivir tranquilo y ayudar a mi familia ”, comentó Miguelito Barraza.

Además, contó que realizó la denuncia en la Dirección de Investigación Criminal de la policía y le revelaron que las llamadas serían hechas desde un penal del interior del país.

“Las autoridades atendieron mi denuncia y me han comunicado que ese tipo de llamadas las realizan desde penales del interior del país. Espero que esto se acabe, pues soy una persona que solo busca hacer reír al público y vivo sin hacerle daño a nadie. Tengo más de 70 años y trabajo para vivir con tranquilidad ”, precisó Miguelito.

Actualmente, el destacado cómico nacional se encuentra grabando una película junto a su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y espera que se convierta en un éxito de taquilla el próximo año.

“Ahora estoy dedicado totalmente a trabajar, no solo con algunos shows que pueda realizar, pero sobre todo grabando una película con Melcochita. Es una linda oportunidad que ambos tenemos no solo para trabajar juntos, sino para que el público pueda disfrutar de nuestro talento, de lo que nos gusta hacer”, señaló Barraza.

En otro momento, dijo que espera ‘sacarse el clavo’ con esta película, pues anteriormente (con la comedia ‘El pequeño seductor’ que grabó en el 2014), no le fue bien y no ganó ni un sol.

“Estoy comprometido con la película, le estoy poniendo muchas ganas porque quiero que salga bien. Cuando hice la anterior película no gané ni un sol, pues me estafaron. Fui muy confiado con las personas porque estaba emocionado y todo terminó mal. Por eso, ahora es distinto y espero que todo salga bien”, añadió.

Respecto a su salud, el cómico detalló que se encuentra bien y que seguirá trabajando hasta su muerte.

“Gracias a Dios estoy bien de salud, pero también me cuido mucho, nada de excesos. Es más, espero trabajar hasta mi muerte”, contó.

