El actor cómico Miguelito Barraza contó que viene grabando una película de humor junto a su compadre Pablo Villanueva Melcochita, y ahora espera sacarse el clavo, pues en la anterior comedia (El pequeño seductor) que grabó hace unos años fue estafado y no llegó a cobrar ni un sol.

“Estoy muy contento grabando esta película con mi compadre Melcochita y estoy seguro que la vamos a romper, es un éxito asegurado porque la gente nos estaba reclamando vernos juntos. Además, estoy tomando esta oportunidad para sacarme el clavo porque en la anterior película que protagonicé no me fue bien, yo confíe mucho y me estafaron, al final no me pagaron ni un sol ”, señaló Miguelito Barraza.

¿De qué trata la película, qué nos puedes adelantar?

Melcochita y yo seremos dos vagabundos, dos tipos que no hacen nada, pero soñamos tener una vida de ricos y ahí se darán una serie de enredos, una película para reír de principio a fin. Habrán además muchas sorpresas y el público se va a sorprender.

¿Cómo va la salud?

Estoy horroroso. Me siento como un chibolo, cada día me levantó con una sonrisa y lleno de vitalidad. Mi mejor terapia es el trabajo, pues no me veo retirándome de los escenarios , sino haciendo reír al público.

CONTRA LOS CÓMICOS AMBULANTES

Hace unas semanas, el actor cómico Miguel Barraza ofreció una entrevista a Danny Rosales y Lucky para el programa de YouTube “¡Habla, causa!”, donde mostró su incomodidad con el ingreso de los cómicos ambulantes a la televisión a finales de los años 90. Según dijo, en aquella oportunidad intentaron minimizar a los humoristas que ya existían en TV.

Danny Rosales encaminó la conversación al revelar que tras el fin de “Risas y Salsa”, muchos de sus integrantes hablaron con resentimiento de los cómicos ambulantes porque se quedaron sin trabajo.

“Todo programa tiene un momento que (acaba). No puede durar toda la vida. Eran jóvenes y la gente de ‘Risas y Salsa’ no. No es lo mismo hacer reír a los 15, 20 años, que a los 45″, replicó el popular ‘Chato’ Barraza.

“Lo que a mí me molestó es que algunos dijeron ‘les ganamos a estos’. Se les subieron los humos... Tú has quedado, el flaquito (Kike Suero) también ¿Pero los otros dónde están?”, añadió Miguel Barraza, refiriéndose a los artistas de la calle que ingresaron a la televisión con programas como “El show de los cómicos ambulantes”, “Los reyes de la risa” y “Los ambulantes de la risa”.

