El cómico Miguelito Barraza afirmó que estuvo tres días sin voz debido al covid, pero ya se viene recuperando satisfactoriamente tras seguir las indicaciones de los médicos. El destacado comediante dijo estar contento por la recuperación de su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien superó el virus y ahora alistarán un show juntos.

“Estoy saliendo de la enfermedad, ya me siento bien, como siempre digo ‘estoy horroroso’, ja, ja, ja. Pero hace unos días este virus me dejó sin voz, me asusté un poco porque pensé que no podría trabajar más. Imagínate, cómo podría hacer reír a la gente sin contar mis chistes, tendría que convertirme en el nuevo Chaplin”, comentó el ‘Chato’ Barraza.

¿Entonces, ya has podido superar al covid?

Estoy agradecido con Dios por seguir dándome una oportunidad para poder seguir haciendo reír al público, felizmente que tenía las tres vacunas y me ha protegido, por eso, es necesario vacunarse para no agravarse.

Tu compadre Melcochita también ha superado el virus, aunque estuvo algunos días con oxígeno...

Él es un hombre fuerte y sabía que saldría adelante. Espero que se recupere pronto porque ya teníamos planeado regresar a los escenarios porque el público nos reclama. Esto del Covid quedará como una historia en nuestras vidas, pues somos sobrevivientes de la pandemia.

‘SOY EL REY DEL TIKTOK’

Hace unos días, el cómico Miguelito Barraza comentó que se ha convertido en el ‘rey del Tiktok’, tras compartir un baile con su hermana Cecilia, que se ha vuelto viral en las redes. Además, detalla que este año espera regresar a la televisión pues aún tiene mucho por entregar al público.

“Me divierte mucho hacer los Tiktok y se me ocurrió hacer uno con mi hermana Cecilia, sobre todo porque aparece bailando salsa. La visité en su casa después de unos meses y nos hemos divertido mucho, cada reencuentro me emociona pues recordamos muchas cosas y sobre todo, porque cada vez la veo más joven, mi hermana está igualita. Ella se encuentra bien de salud, pero extrañando los escenarios”, comentó Miguelito Barraza.

¿Han pensado en hacer algún show juntos?

Cada vez que nos encontramos recordamos el show que hacíamos los tres hermanos Barraza (Carlos, Cecilia y Miguelito) y nos gustaría volver a los escenarios, pero ahora que ha empezado la tercera ola se truncan más los shows artísticos. Creo que mejor nos vamos a guardar un tiempo más y quizás cuando acabe la pandemia volvamos con el show de ‘Los Barraza’.