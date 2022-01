El cómico Miguelito Barraza contó que se encuentra preocupado por la salud de su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien hace unos días dio positivo al Covid y se encuentra aislado en su casa, en Chorrillos, bajo el cuidado de su esposa Monserrat Seminario.

“He conversado con mi compadre, lo siento tranquilo y me dice que está estable, pero igual no dejo de sentir preocupación porque tiene 85 años. Sin embargo, tiene las tres vacunas y siempre tiene el espíritu alegre, lo cual es importante para vencer cualquier adversidad”, señaló el ‘Chato’ Barraza.

¿Tú te encuentras bien de salud?

Estoy ‘horroroso’, ja, ja. Hace unos días unos amigos dieron positivos pero yo estoy limpio, felizmente no tengo el bicho. También tengo las tres vacunas pero siempre me estoy cuidando, no hay que bajar la guardia. De niño mi madre me alimentó bien y hasta me comía la ración de mi hermana Cecilia.

Hace poco la visitaste, ¿Cómo se encuentra?

Ella está bien, casi ni sale a la calle. Por ahora no tiene planes de volver a la música, pero la estoy animando para volver con el show de los Barraza, junto a mi hermano Carlos, el poeta.

SALSEA CON SU HERMANA CECILIA

El cómico Miguelito Barraza comentó que se ha convertido en el ‘rey del Tiktok’, tras compartir un baile con su hermana Cecilia, que se ha vuelto viral en las redes. Además, detalla que este año espera regresar a la televisión pues aún tiene mucho por entregar al público.

“Me divierte mucho hacer los Tiktok y se me ocurrió hacer uno con mi hermana Cecilia, sobre todo porque aparece bailando salsa. La visité en su casa después de unos meses y nos hemos divertido mucho, cada reencuentro me emociona pues recordamos muchas cosas y sobre todo, porque cada vez la veo más joven, mi hermana está igualita. Ella se encuentra bien de salud, pero extrañando los escenarios”, comentó Miguelito Barraza.

¿Han pensado en hacer algún show juntos?

Cada vez que nos encontramos recordamos el show que hacíamos los tres hermanos Barraza (Carlos, Cecilia y Miguelito) y nos gustaría volver a los escenarios, pero ahora que ha empezado la tercera ola se truncan más los shows artísticos. Creo que mejor nos vamos a guardar un tiempo más y quizás cuando acabe la pandemia volvamos con el show de ‘Los Barraza’.

¿Cómo has empezado el 2022?

De la mejor manera, porque tengo salud y trabajo. Espero este año concretar las ofertas para volver a la televisión pues aún hay ‘Chato’ para rato y el público siempre me reclama, me extrañan hacer mis ocurrencias y escuchar buenos chistes en la tele.