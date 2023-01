El cómico Miguelito Barraza señala que todas las personas cometen errores y espera que su hijo José María Barraza se enmiende y sea responsable pues hay una criatura de por medio. Asimismo, señala que hace dos meses que no lo ve y no está al tanto de su vida personal, pues es un hombre de 40 años.

“La verdad es que no veo a mi hijo hace dos meses y la última vez no me comentó nada, él es muy parco y está metido en la religión... me dijo que estaba bien, pero de cosas íntimas no me dijo nada. Tampoco estoy para preguntarle ‘¿con quién estás?, ¿con quién sales?’ y esas cosas. Cada uno vive su vida, él tiene cerca de cuarenta años”, dijo el cómico Miguelito Barraza.

Sin embargo, señala que no es ayayero de su hijo y espera que se enmiende tras los errores cometidos.

“Él es muy inteligente, tiene conciencia de sus actos, lo quiero mucho pero no estoy al tanto de todas las cosas que hace. Si ha cometido un error, espero que se enmiende, que sea responsable, soy su padre, pero no ayayero. Además, hay una criatura de por medio y ese angelito no tiene la culpa. Espero verlo para poder hablar de hombre a hombre”, añadió el destacado cómico nacional.

En otro momento, señaló que no entiende por qué Magaly Medina mencionó su nombre tantas veces en su programa del último jueves; pues más allá de ser padre de José María, es un hombre independiente.

“Y todo esto rebota en mí, porque Magaly Medina me mencionó varias veces en su programa... qué me tiene que meter a mí. Es mi hijo, pero tiene que ser responsable con sus cosas”, añadió.

Finalmente, comentó que actualmente sigue grabando la película con su compadre Melcochita y se encuentra muy entusiasmado con dicho proyecto que se estrenaría en unos meses.

“Gracias a Dios estoy con trabajo y debo estar concentrado con eso, estos días sigo grabando con mi compadre Melcochita y hemos tenido unas escenas chéveres en la película, nos van a ver en calzoncillos, ja, ja”, señala Miguelito Barraza.

DENUNCIÓ A EXTORSIONADORES

Hace unos días, el cómico Miguelito Barraza denunció que también ha sido víctima de los extorsionadores, quienes le pidieron una fuerte suma de dinero para dejarlo trabajar tranquilo. Además, cuenta que se encuentra revitalizado grabando una nueva película junto a su compadre Pablo Villanueva ‘Melcochita’.

“El último viernes estaba yendo al show que estaba realizando Kike Suero y recibí una llamada de un número desconocido y me quedé helado cuando escuché de que me estaban pidiendo dinero para ‘dejarme trabajar con tranquilidad’. Sinceramente, le dije que eso era imposible porque no soy millonario, pues trabajo día a día para vivir tranquilo y ayudar a mi familia“, comentó Miguelito Barraza.

Además, contó que realizó la denuncia en la Dirección de Investigación Criminal de la policía y le revelaron que las llamadas serían hechas desde un penal del interior del país.

