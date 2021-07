El cómico Miguelito Barraza comentó que actualmente está dedicado a realizar los shows virtuales vía Zoom, pero también se ‘recursea’ vendiendo su película y pronto su poemario, pues aún no tiene shows presenciales confirmados. Además, señala que le gustaría que su vida sea llevada a la televisión, pues es parte de la época dorada de la televisión.

“Actualmente lo más importante es tener salud, me estoy cuidando mucho, he recibido las dos dosis de la vacuna pero no he bajado la guardia. Por eso, estoy haciendo mis shows virtuales para todo el mundo, y también me recurseo vendiendo mi película y la gente se vacila con mis ocurrencias. Sin embargo, me gustaría llevar mi vida a la televisión, ya sea en una miniserie para contar mis vivencias y la época maravillosa que era la televisión”, comentó el cómico Miguelito Barraza.

¿Hay muchas historias por contar?

Ufff, incontables y creo que el público se engancharía conociendo otra faceta del cómico y de una etapa linda de la televisión. Con la película que grabé no quedé tan contento, pues casi ni recibí ganancias, me engañaron y me he quedado con las ganas de hacer algo chévere. También tuve la propuesta para hacer una película con Melcochita, pero fue antes de la pandemia, y todo quedó suspendido.

SU OTRO TALENTO: LA POESÍA

Hace unos días, Miguelito Barraza contó a Trome su pasión por la poesía, destacando que ha escrito casi un centenar de poemas desde la adolescencia, no solo para algunos amores sino para sus padres, sus hijos y hasta para algunos amigos como el salsero Ismael Miranda, y uno dedicado al goleador Paolo Guerrero.

Miguelito, ¿cómo nace tu amor por la poesía?

Desde chiquito, es decir, desde niño porque no he crecido mucho, ja, ja. Yo leía mucho a Amado Nervo, César Vallejo y muchos otros poetas que aprendí en la escuela. Un día siendo adolescente empecé a escribir y las palabras me salían en rima, como por ejemplo ‘estoy cansado ya de quererte, mucha pena me da mirarte’, y dije, ‘caray, tengo algo de poeta’. Así empecé a escribir.

En esa etapa escribiste la letra de la canción que grabaste con ‘Los Flayers’ y que fue un éxito...

Claro, se llamaba ‘Quiero un poco de amor’, era un poema que se hizo canción, la grabé y quedó primero en el ranking de radio 1160.

¿En qué momento escribes tus poemas?

Solo cuando estoy inspirado, eso tiene que surgir de manera natural, no se puede obligar a tu cerebro a escribir cosas que no se sienten, que no nacen libremente... cuando el alma te dice escribe, se escribe.