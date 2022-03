El cómico Miguelito Barraza contó que conoce desde sus inicios a Gisela Valcárcel y señaló que nunca recuerda haber visto a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, como había comentado hace unos días en televisión. Es más, señala que siempre conoció que la rubia conductora era una madre soltera y que trabajaba mucho por sacar adelante a su familia.

“Conozco a Gisela Valcárcel desde sus inicios cuando compartimos elenco en el programa cómico ‘Risas y salsa’ y poco a poco fue escalando en la televisión. En esa época que era bailarina y luego vedette siempre la vi sola, sin pareja y todos sabíamos que era madre soltera. Soy testigo de que siempre ha trabajado mucho por sacar adelante a su hija (Ethel Pozo) y su familia”, enfatizó el ‘chato’ Miguelito Barraza.

¿Nunca viste al padre de Ethel en el canal o los shows nocturnos acompañando a Gisela?

No recuerdo nunca a una pareja de Gisela, siempre la he visto sola, como te dije, una madre soltera que trabajaba mucho para sacar adelante a su hija y su familia. Hemos trabajado muchos años juntos y siempre fue muy responsable y creció mucho, es la figura de la televisión nacional.

En otro momento, señaló que no se debe de lapidar a los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna de ‘Hablando huevadas’, después que uno ellos (Ricardo Mendoza) y su prima Norka Gaspar se burlaran de una agresión sexual a una menor de edad y actualmente se encuentran en investigación por la fiscalía.

“Los conozco. Una vez me invitaron a uno de sus shows. Tienen su público, están viviendo su momento. Creo que ellos pidieron disculpas por sus expresiones y espero que aprendan la lección, pues todos nos equivocamos”, afirmó el ‘Chato’ Barraza.

Por otro lado, cuenta que en unas semanas reaparecerá en la televisión de señal abierta con un programa nuevo, debido al pedido del público.

“Falta poco para volver con un programa de sketches cortos pero divertidos, la gente quiere verme en pantalla. Siempre el público en la calle me felicita y me pregunta cuándo vuelvo, pero ya falta poco. Es que solo quedamos Melcochita y yo, no hay más cómicos en el país”, refirió.

‘CUALQUIERA NO TE HACE REÍR’

Hace unas semanas, Miguelito Barraza afirmó que ‘cualquiera no hace reír’ y que si él y su compadre Melcochita no están en la televisión es porque a nadie le gusta ser segundón.

“No sé cuál será el motivo (por lo que no están en televisión), pero uno se puede imaginar que es porque le vamos a serruchar el piso, conseguir más aplausos, tener más acogida. Es normal, uno no quiere que te dejen por los suelos. Es un poco, creo, de envidia. Ojalá tengamos un programa para toda la gente antigua. Los viejitos también quieren reír y hay momentos en que no captan la modernidad de la televisión, de los programas cómicos. Además, cualquiera no te hace reír, eso lo tengo con mi compadre Melcochita”, dijo Miguelito.