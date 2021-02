El cómico Miguelito Barraza afirma que mantiene el buen humor, a pesar de la crisis, y ahora está vendiendo sus DVD para ganarse alguito en medio de la crisis por la pandemia.

“La situación está complicada, pero hay que mantener el buen ánimo, hay que reír mucho para tener buenas defensas. Acabo de ver al médico y me ha dicho que soy un gato, porque tengo siete vidas. A mis 71 años he superado tres infartos cerebrales, el Covid y sigo para adelante. No tengo tiempo para deprimirme, ahora estoy estoy vendiendo mis DVD, hago el delivery, y de yapa les cuento un par de chistes a mis fans”, comenta el ‘Chato’ Barraza.

Por otro lado, enfatiza que sigue realizando sus shows de manera virtual para respetar las medidas de bioseguridad. “Nada de privaditos, la situación está muy complicada. Solo estoy realizando shows por Zoom, enviando saludos y me divierto mucho con el público, pues no solo son de Perú, también en Europa y Japón, donde me extrañan mucho. Ojalá lleguen las vacunas y poder volver a viajar”, comentó Miguelito.