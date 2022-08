El cómico Miguelito Barraza afirmó que se encuentra bastante sano, a pesar de algunos rumores que circulaban afirmando de que estaba delicado de salud. Asimismo, cuenta que planea lanzar dos libros, uno que sería autobiográfico para contar su vida y otro con sus poemas.

“La gente siempre inventa cosas, hay muchos que son envidiosos... pero yo me encuentro muy bien, siempre activo y trabajando mucho. Ya he dicho que moriré en el escenario, haciendo reír a la gente y disfrutando del aplauso del público. Ahora estoy planificando realizar un show con mi compadre Melcochita, quien regresa en unos días en los Estados Unidos”, comentó Miguelito Barraza.

¿Qué tipo de show planeas realizar con Melcochita?

Todos se han vacilado con nosotros porque contamos chistes y nos vacilamos uno al otro; pero ahora hay una fiebre de shows donde la gente insulta y agrede; y eso no me gusta mucho. Respeto el trabajo de todos, pero creo que se pueden entregar mejores contenidos al público... a mí me gustaría hacer algunos gags, contar algunas anécdotas.

¿Es cierto que estás motivado para lanzar un libro?

Quiero desde hace un tiempo poder editar todos mis poemas, pues con el paso de los años he escrito cada día más. Es un sueño que quiero cristalizar.

¿Y uno autobiográfico?

También me lo han comentado y creo que empezaré a escribir sobre mi vida, mis orígenes y mi carrera artística. Hay muchas cosas por contar.

JUNTO A SU HERMANO

Hace unas semanas, el popular ‘Chato’ presentó a su hermano, poeta desde hace muchos años, para que declame una obra de su autoría dedicado al director técnico de la selección peruana y su carrera, desde su época de futbolistas hasta todos los logros al mando del equipo de todos.

EL POEMA A RICARDO GARECA

“Cada gol, casi ni lo festejabas, encontraste con esa tribuna que rugía cada gol tuyo, gentil hombre, nacido para los partidos de potrero, seguro siempre de anotar en la valla contraria, con desmarque astuto, en todo el tiempo que te acompañó tu niñez y adultez futbolera. Que nunca fue efímera porque las evocaciones de aquel tiempo pretérito siempre quedan en la retina de aquel hincha vocinglero”, rezan algunas líneas del poema.

“De este linaje de grandes desciendes, con tu melena alborotada... y al descender del avión, cuando la blanquirroja te esperaba. esa afición que ya va siendo como la torcida, apareció en ti ese glorioso pasado”, siguió entonando el hermano del ‘Chato’.