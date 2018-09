Miguelón: "No soy admirador del 'Loco' Vargas, pero no siento animadversión por él"| FOTOS | VIDEO

Miguel Hidalgo , o simplemente 'Miguelón' el padre de los dos hijos de Tilsa Lozano, afirmó que no es seguidor del exintegrante de la selección peruana Juan Manuel Vargas, durante la segunda parte de una extensa entrevista hecha por Beto Ortiz.



Beto Ortiz le preguntó a Miguel Hidalgo por el 'Loco' Vargas, quien fue vinculado íntimamente con Tilsa Lozano hace algunos años.



Al respecto Miguelón respondió que no es admirador de Juan Manuel Vargas, pese a que éste no le ha hecho nada.

"No soy admirador de él. Dados los acontecimientos de lo que ha pasado no podría ser admirador de una persona. No me ha hecho nada, pero yo creo que en esta entrevista se debe hablar de Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo, no del 'Loco Vargas'", manifestó Miguelón.



Cuando Beto Ortiz le preguntó si le fastidiaba que comparen la relación de Tilsa Lozano con el 'Loco' Vargas con la de Tilsa y él, Miguelón respondió que 'no' y que no sentía ninguna animadversión por este.

Recordemos que hace unos días, Beto Ortiz anunció que iba a realizar una entrevista con Miguelón para tratar su relación con Tilsa Lozano, sorprendiendo a sus fans.



En la primera parte de la entrevista Miguel Hidalgo reconoció que fue un error ir a las discotecas cuando Tilsa Lozano se encontraba con su hijo en el vientre y, luego cuando ya había nacido.

Pese a ello, Miguelón también dijo que no hizo nada malo y que jamás aparecerán imágenes de él en arrumacos o entrando a algún hotel con otra mujer que no sea Tilsa Lozano.



Como recordamos Miguelón fue ampayado en una reunión social cuando Tilsa Lozano se encontraba en la dulce espera.