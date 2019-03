El motivo por el cual están retenidos Mike Bahía y Greeicy en Perú tras cancelar participación en el Urban Music Fest

Después que Mike Bahía y Greeicy Rendón denunciaran que están retenidos en Perú tras cancelar su participación en el Urban Latin Fest, la cancillería de Colombia emitió un comunicado indicando que los cantantes ingresaron al país como turistas.

“Bueno, les queríamos comentar que estamos retenidos en Perú. Veníamos a un show en Lima, un show que no presentó las garantías ni técnicas para llevarlo a cabo. El mismo día, temprano, se hizo un comunicado a través de las cuentas de redes sociales (donde anunciamos) que no seremos parte de este evento. Inmediatamente fuimos al aeropuerto para irnos del país y Migraciones nos retiene”, dijo Mike Bahía en un video en Instagram.



“Al parecer la Sunat emitió un comunicado con unos nombres de artistas que no podían salir del país porque se supone que debían responder algo al evento. Llevamos más de 18 horas retenidos en el país injustamente, es el segundo vuelo que perdemos”, agregó Mike Bahía.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, explicó el motivo principal por el cual Mike Bahía y Greeicy Rendón fueron detenidos tras comunicarse con sus pares peruanos.



"(...) Aún cuando la presentación que se había planeado fue cancelada, los artistas (Mike Bahía y Greeicy Rendón), los artistas ingresaron como turistas, realizaron cobros, y adelantaron las acciones publicitarias del evento", se indica en el comunicado de la Cancillería de Colombia.

Por lo tanto, Mike Bahía y Greeicy Rendón seguirán retenidos en Perú hasta que “la SUNAT expida la Constancia de Cumplimiento de Pago de Obligaciones Tributarias de Artistas Extranjeros (Formulario 4750)”.

Asimismo, la Cancillería de Colombia informó que la Sunat trabaja de lunes a viernes, por lo que la constancia recién se emitirá el lunes "a primera hora" para que Mike Bahía y Greeicy Rendón puedan irse a su país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia invitó a sus conciudadanos a "consultar previamente las normas migratorias de los países que visitan", para que no les suceda lo mismo que a los cantantes Mike Bahía y Greeicy Rendón.