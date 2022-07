LO DEJA EN CLARO. Pese a que causó revuelo en Twitter convirtiendo en tendencia número 1 a Greeicy Rendón, la jovencita trujillana Betty Casas salió al frente para desmentir haber tenido un romántico encuentro con el cantante Mike Bahía, tal como lo aseguró en su cuenta de Instagram.

La peruana se pronunció acerca de la polémica conversación que supuestamente habría tenido con el cantante colombiano y que se difundió. Aseguró que todo ha sido parte de una broma que expuso en sus ‘close friends’.

“ No entiendo todo el morbo que están creando de una simple broma que hice en close friends , tengan cuidado con la gente en la que confían, realmente mi última intención es que se armara todo este circo”, inició diciendo.

Además, Betty Casas pidió a todo el público que deje de enviarle comentarios negativos, calificándola como ‘la manzana de la discordia’ de la sólida relación que tiene Mike Bahía con Greeicy Rendón.

“Quienes me conocen saben que tan jodida soy y esto fue eso, una joda, por favor eviten lanzar comentarios si ni quiera son cercanos a mí ni mucho menos me conocen ”, agregó.

TROME | Mike Bahía habría sido infiel a Greeicy con jovencita trujillana

¿Qué dice el supuesto chat entre Mike Bahía y trujillana?

Ante la polémica, se filtraron dos pantallazos de presuntas amigas de la joven trujillana Betty Casas mostrándose decepcionadas por la supuesta infidelidad de Mike Bahía y revelando una conversación del cantante.

“Definitivamente, he dejado de creer en el amor y no lo digo por algo personal, pero literalmente los famosos que hacen creer que tienen “el amor perfecto” no lo tienen, Betty Casas”, escribió una de ellas. Mientras que la otra compartió un supuesto chat de Mike con Betty.

“Voy a reunirme con el empresario, pero cuando termine esa reu puede ser” , es lo que se lee sobre un presunto encuentro entre ambos.