LOS TRAPITOS SUCIOS. Mike Bravo fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa Amor y Fuego tras su salida del reality Yo Soy. El cantante contó detalles de las exigencias de los colaborares del espacio televisivo.

Mike Bravo le dijo a los conductores que “cuando uno esta caracterizado te pueden decir (...) yo no le contestaba a Karen porque me pedían eso, me decían hazle un ademán de vete. Es pauteado”.

El joven indicó que “la gente sabe que es show”. Rodrigo González consultó si las peleas entre Adolfo y Katia son armadas. “Me dejaban a mi libre albedrio, pero me decían no le contestes, mírala mal”.

Mike Bravo siente que la producción de la competencia quiso usar el dolor que sentía el joven para hacer rating. Esa semana, el artista recibió una mala noticia: tres de sus familiares presentaban cuadros graves tras ser diagnosticados con Coronavirus.

Marilyn Manson: Mike Bravo afirma que la producción le pedía que trate mal a Karen Schwarz-TROME

El cantautor indica que su abuelo y dos tíos fallecieron producto de la enfermedad y que no podía lidiar con la presión que ejercían el equipo de trabajo de Yo Soy. Además, cuenta que le “hicieron pagar piso”. Rodrigo González y Gigi Mitre le expresaron sus condolencias.

“Crearon una expectativa sobre lo que me pasaba, no fue que me iban a ayudar (...) nunca salió, eso es lo que me dijeron mis fans. Yo estaba en el hospital, ese mismo día mi tía falleció. Ya estoy acostumbrado a que se me muera la gente que me rodea, tres familiares murieron esa semana, por eso decidí retirarme del programa”, comenta.

Mike Bravo sostuvo que es una carga muy fuerte para cualquier ser humano lidiar con tanto dolor. “Hablé con Sebastián (el productor) me dijo está bien porque eran motivos de fuerza mayor (...) Nunca me pusieron trabas, pero yo por la poca experiencia que tengo en televisión, supongo que cada uno tiene que pagar derecho de piso”.

El imitador contó que tenía ideas para su personaje y que todas fueron rechazadas por los directores del espacio televisivo. “A mí si me han hecho pagar derecho de piso, yo iba con el personaje a dar ciertas ideas y me decían rotundamente no”.

DEBUT Y DESPEDIDA

El pasado 18 de abril se confirmó que el imitador de Marilyn Manson renunció al programa alegando motivos personales, siendo reemplazado por Jon Bon Jovi.

“Me enteré acerca de su renuncia por temas familiares. Me acaba de responder luego de varias horas al WhatsApp. Lo tomé de una manera sorpresiva al inicio, no pensé que iba a pasar así”, dijo Gaona, su compañero en los duetos de Yo Soy.

En tanto, Giovanna Valcárcel señaló que la producción se comunicó con Manson, quien confirmó que ahora se dedicará a cuidar a su familia, pues tiene a varios de sus integrantes “graves en casa”.

