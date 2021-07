El músico Miki González contó que está viviendo un buen momento sentimental junto a la rockera Fátima Foronda afirmando que la ‘adora’ y que ahora está más dedicado a la música electrónica donde se presenta como ‘Mikongo’. Es más, cuenta que acaba de participar en el disco ‘Remezcla/pe’, que es una celebración de intercambio cultural por el bicentenario donde participa como productor y Dj.

¿Miki, cuéntanos de que se trata ‘Remezcla/pe’?

Es un proyecto al que me convocaron donde participan diversos artistas peruanos con sus propuestas musicales y se las entregan a remixzadores, y bueno, yo estoy en las dos categorías porque he producido algunas cosas con Marco Campos y también soy remixzador. Mi participación es con la grabación que hice de una sesión de ayahuasca en la comunidad San Francisco, en Yarinacocha, y realicé un remix. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Alianza Francesa, la Embajada de la Unión Europea y Selvámonos producciones.

Ahora tu carrera está enfocada a lo electrónico...

Todo lo nuevo que hago es electrónico, en el pop y rock tengo algunos proyectos pero ahora no estoy produciendo nada, hasta he dejado plantado a algunos amigos que me llamaron a colaborar. Por eso, tengo mi marca ‘Mikongo’, como artista de música electrónica y que es atemporal... sucede que mucha gente me conoce por mi larga trayectoria rockera pero no les gusta mi etapa electrónica y viceversa, así que mejor se creo la otra marca.

También vas a lanzar su primer tema como ‘Mikongo’...

Así es, este 23 de julio lanzo un remix, será el primer lanzamiento oficial como ‘Mikongo’, pues antes he hecho muchas colaboraciones.

¿Cómo te encuentras después de casi año y medio con pandemia?

Aún vivo, gracias a Dios... y también vacunado, pero para nada tranquilo, uno se puede morir en cualquier momento, nunca sabes qué te puede pasar.

Hay que priorizar siempre las cosas...

Claro, yo siempre priorizo las cosas que realmente importan como la familia, puedes tener una carrera musical... y bien pues. Pero reflexionando me doy cuenta que nuestra cultura es bien rara, ahora todo está en un teléfono... es más, en las culturas antiguas los viejos eran la autoridades y todo el mundo consultaba a los mayores, pero ahora los viejos no sirven para un carajo, si no eres joven no tienes chamba, es un giro importante que da la humanidad y es un desbalance de lo que ha sido tradicional, ya veremos a dónde va a llegar.

Ahora también estás trabajando con Fátima Foronda...

Así es, y estamos preparando un homenaje por el Bicentenario a tres regiones del país, como Cajamarca, Ica y el altiplano. Antes lo hicimos a Lucanas, estoy contento porque me siento activo haciendo mucha música, la pandemia me ha ayudado a sentarme y crear.

¿Y cómo va la relación con Fátima?

Voy a declinar a contestar sobre mi vida personal como siempre ha sido, pero pueden ver en Instagram cómo nos queremos, ja, ja, ja... Ya en serio, A Fátima la adoro, es una persona espectacular, he descubierto a alguien llena de virtudes, con un corazón enorme, me gusta su labor social y como artista, la adoro pues...