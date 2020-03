Coronavirus Perú | Últimas noticias | La amistad se rompió para siempre. La abrupta entrevista que sostuvieron Andrea Llosa y Milagros Leiva continúa siendo muy comentada en redes sociales.

Durante los últimos minutos de la entrevista que sostuvieron Andrea Llosa y Milagros Leiva, la periodista se refirió a su antigua casa televisiva: ATV. La mención al canal donde Llosa tiene un espacio generó chispas e incluso la conductora tuvo que cortar la entrevista.

“Yo te quiero preguntar cuando tú ves el video, tú como te ves, qué sientes ahí”, le dijo Andrea Llosa a Milagros Leiva. La periodista le respondió y le dijo: “El ladrón cree que todos son de su condición”. La frase mortificó a la conductora de televisión quien le pidió explicaciones: “¿Me estás llamando Ladrona? Tú me estás diciendo a mí ladrona porque dices todo ladrón es de su condición, te hago la pregunta, Milagros, hablemos con respeto”

“A ti no te parece que sería mejor y quedarías bien, no se te vería nada soberbia, agarrar y decir es válido, me equivoqué, no debí hablar con el general, no fui correcto. No sientes que deberías pedir disculpas a las fuerzas armadas, no crees tú”, continúa Andrea Llosa.

Milagros Leiva mantuvo su defensa. “Lo que se ha visto es un video cortado, sacado de contexto, él me llamó a pedir disculpas a mí. Hablo desde la verdad”. Andrea Llosa la interrumpió y le dijo que sólo le quedaban 30 segundos, Milagros Leiva le dijo que la había esperado cinco minutos, que la deje hablar. No obstante, la conductora indicó que así es la televisión.

Ahí fue cuando Milagros Leiva se refirió a ATV y dijo: “No, la televisión no (...) Yo sé como es ATV desde que me he ido”, dijo la periodista. “Ese es un tema tuyo”, la interrumpió Andrea Llosa.

“Yo jamás he usado algo de contactos periodísticos para beneficio propio, nunca, te lo puedo decir mirándote a los ojos, jamás", dijo Milagros Leiva. Andrea Llosa cortó la entrevista: “Milagros me están diciendo que tengo que cortar, mil disculpas tengo que cortar”. Lo último que se le escuchó decir a la periodista fue “yo entiendo que el rating no te lo permite”.

