Milagros Leiva baila como John Travolta y deja a Paco Bazán en ridículo [VIDEO]

Paco Bazán quedó en ridículo. El comentarista deportivo y compañero de Milagros Leiva presentó una nota sobre John Travolta y la periodista pidió a la producción del programa poner la famosa canción de la película 'Saturday Night Fever' ('Fiebre de sábado por la noche') para bailarla.

"Oye, yo sé bailar como John Travolta. Pongan música pues. Pero vamos a bailar los dos. Eso es de mi época", dijo Milagros Leiva. Mientras tanto, Paco Bazán hacía unos estiramientos antes de ponerse a bailar.

Al verlo estirarse, Milagros Leiva se puso nerviosa, pero no dudó en mostrar que sí sabía los pasos clásicos de la canción de la película de John Travolta . La periodista demostró su buen ritmo. Pero al ver a Paco Bazán no pudo evitar reírse.

"Este chico no sabe bailar ¡Cómo no vas a bailar como John Travolta. Ya me dio roche", dijo M ilagros Leiva, al ver que su compañero de baile no tenía ni ritmo ni se sabía los pasos clásicos de la película.

"Si tuviera el cuerpo de Olivia Newton-John ya estaría encima tuyo" , dijo Milagros Leiva . Sin embargo, ella misma no se dio cuenta del doble sentido de su frase y no se percató hasta que el resto de la producción estalló en risas.

Milagros Leiva le dio unos cuantos consejitos de baile a Paco Bazán y le pidió que no baile tan rápido. "Cuando yo era chibola, bailaba como John Travolta. Ya bailamos mañana, tienes que entrenar ¿Qué es eso?"

Milagros Leiva y Paco Bazán

