Milagros Leiva desmintió a estafadores que utilizan su imagen para vender cremas

A través de su cuenta de Twitter, Milagros Leiva compartió un video para defenderse por las acusaciones en redes sociales que denunciaban a la periodista relacionada a una supuesta estafa.

Milagros Leiva mencionó que Auvela es una empresa que tiene varias denuncias en su contra y que nunca escuchó de ellos.



"Hola, quiero decirles una vez más que no estoy vendiendo ninguna crema, que no conozco a Auvela, esta empresa estafadora que está usando a personajes para vender sus productos, no los conozco ni en pelea de gallos", dijo Milagros Leiva.



Milagros Leiva también informó que esta empresa se ha quedado con el dinero de sus clientes.



"Quiero decirles también que cuando yo promocione algo, yo lo voy a decir, no se dejen estafar con nadie. Y por favor, a todas las personas que están leyendo noticias falsas sobre mí, quiero decir que es una verdadera y gran estafa", añadió Milagros Leiva.



En la leyenda del video, Milagros Leiva escribió: "¡Lo vuelvo a decir! No se dejen sorprender, no vendo cremas y menos utilizó una supuesta separación para promocionar un producto. La gente de Auvela es estafadora, usan a personajes públicos sin autorización; no quiero imaginar cómo serán sus cremas: tan truchas como su publicidad".