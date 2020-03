La periodista Milagros Leiva protagonizó un bochornoso video que rápidamente se convirtió en viral en las redes sociales y generó que miles de personas la critiquen y hasta insulten por tratar de llamar a un general para que, supuestamente, la ayude en la intervención que le hizo la Policía Nacional y el Ejército Peruano en plena inmovilización nacional obligatoria.

En el video se puede ver a la periodista discutir con los oficiales que la intervinieron, pero lo que generó más indignación fue las llamadas telefónicas que realizó a los generales, convirtiéndose en tendencia por varias horas en Twitter.

Milagros Leiva no dudó en responder los ataques en redes sociales defendiendo su posición que fue una víctima en todo este lamentable episodio con las autoridades. Incluso, en su programa presentó pruebas de que contaba con el salvoconducto que le permitía transitar en la hora de la inmovilización general.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia y ella llama a un general

Sin embargo, cuando todos pensaron que Milagros Leiva iba a dejar el tema ahí y no hablaría más sobre su video viral, hoy un nuevo tuit volvió a ser tendencia y se ganó nuevamente una lluvia de críticas.

“Ayer, 23 de marzo se cumplieron dos meses de la tragedia de Villa El Salvador. 34 peruanos humildes, muertos y olvidados gracias a eficaces operativos de distracción como el psicosocial que me tocó protagonizar ayer. Dos meses y no hay reparación para las víctimas ni culpables”, escribió.

Milagros Leiva y su tuit sobre tragedia en Villa El Salvador

Este tuit llevó a que muchos indicaran que la periodista se ‘agarraba’ de la tragedia en Villa El Salvador para hacerse la víctima o para llamar la atención luego que ayer viviera un día realmente para el olvido.

JULIANA, ANDREA Y MAGALY CONTRA MILAGROS LEIVA

La noche de ayer en el prime time de ATV, Juliana Oxenford, Andrea Llosa y Magaly Medina no dudaron en arremeter contra Milagros Leiva.

Primero, Juliana Oxenford sostuvo que “esto no pasa por una rivalidad, yo no tengo nada personal contra ella, profesional sí, su comportamiento siempre me ha parecido bajo. Yo sí la sigo porque siempre hace escándalos, tocó este tema para no hacer espíritu de cuerpo. Lo que ha hecho esta señora es una falta de respeto contra los policías y militares que se rompen el lomo, ni siquiera sabemos si han cenado”, dijo la periodista.

“Qué es esto, Milagros Leiva. Si te equivocaste pide perdón, no te hagas la víctima, diciendo no entiendo por qué me tratan mal, estás muy equivocada, Hace rato utilizas esto de ser periodista para beneficiarte, llamar a un general, no, Milagros Leiva, eso no se hace”, agregó.

Milagros Leiva y Andrea Llosa en accidentada entrevista

En tanto, Andrea Llosa indicó la actitud de Milagros Leiva le parecía fresca y vergonzosa. Estos calificativos fueron tomados de mala manera por la periodista quien en varios momentos manifestó su deseo de terminar con la entrevista.

“En un país en el que vivimos, yo me pongo en el lugar de la policía, los hombres y las mujeres, vivimos en un país donde estamos acostumbrados a que la gente llame al conocido, la pituquería limeña, siempre está el hijito de papá y humilla a las personas que está trabajando, los humilla, estamos podridos y cansados, así se te ha visto”, le dijo.

Pero, quien no dudó en expresar todo lo que siente contra Milagros Leiva fue Magaly Medina. La ‘Urraca’ varios minutos de su programa para disparar con metralleta a la periodista y calificarla de ‘atorrante’.

“La más grande atorrantada es que haya llamado a su gran amigo, el general Del Aire, porque lo acaba de confesar en su programa, es hacer esa huachafada. Los ciudadanos de a pie detestamos que la gente haga uso de sus influencias porque quieren saltar las normas para sentirse intocables", inició la ‘Urraca’ en su programa ‘Magaly Tv. La firme’, asimismo confesó su antipatía contra Leiva porque no soporta “la hipocresía, la falta de integridad"

Magaly Medina arremetió contra Milagros Leiva. (Magaly Tv. La firme)