Milagros Leiva nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta y no por sus polémicas declaraciones, sino porque en las últimas horas se hizo viral un video de una intervención policial que se le hizo en pleno estado de emergencia. Las imágenes muestran a la periodista algo alterada y llamando a un general para que la defienda de los efectivos que solo hacían su trabajo.

De acuerdo al video, Milagros Leiva al momento de la intervención policial se negó a mostrar su brevete y no contaba con el salvoconducto respectivo para poder transitar por las calles de Lima debido al estado de emergencia nacional por el coronavirus en nuestro país.

“Tranquilícese usted señor, yo me ubico”, se le oye decir a Milagros Leiva a uno de los oficiales que se encontraban en el lugar.

“Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar”, replicó la periodista.

Ante la pregunta del superior de la suboficial que intervino a Leiva sobre si se quiso estacionar o no, la periodista estalló y fue callada por el policía.

“Se estacionó, le pedí su licencia por favor y me respondió 'cómo me pides mi licencia y no mi permiso para transitar”, sostuvo la suboficial. A lo que Milagros Leiva la tilda de mentirosa.

LLAMA A GENERAL

Es en ese momento que la periodista de Willax hace una llamada a un tal ‘General Del Aire’ a quien le cuenta sobre su ‘injusta’ intervención.

“Señorita yo conozco la ley. Yo no estoy haciendo nada malo porque yo también trabajo por mi país. Solo estoy trabajando para mi país, entiéndalo, como tú estás trabajando”, dice Leiva.

En el video se puede ver cuando un capitán de la Policía le pide serenidad a la suboficial que intervino a Milagros Leiva, mientras a ella se le escucha hablando con un ‘comandante general’.

USUARIOS DE REDES SOCIALES LA CRITICAN

Desde que salió el video a la luz, en redes sociales Milagros Leiva ha sido duramente criticada por usar sus contactos para evitar una posible multa por incumplir con el estado de emergencia

Día 8: Milagros Leiva llamando a un General para evitar posibles sanciones en pleno Estado de Emergencia y con Toque de Queda. No olvidemos su nombre y el acto después de superar esto. — codcohen (@codcohen) March 23, 2020 Pasé por el mismo lugar en el que Milagros Leiva aparece en el video.

Policía *me para*: Buenas Tardes Señorita, DNI por favor y a donde va.

Yo: Buenas, vivo a tres cuadras. *le doy DNI* voy a TOTTUS.

Policía: Perfecto, gracias.



Las cosas son así, no vives cerca.Adiós. — Nicole (@nicolesotelor) March 23, 2020

Milagros Leiva representa todo lo que debemos rechazar en este momento: prepotencia, desacato, abuso y corrupción.

Qué se puede esperar de alguien que le pagó a un prófugo para tener una “primicia”.

Trabajando por mi país, dice, la muy ridícula. — Mauricio (@nextaxboy) March 23, 2020

cuando piensas que no te puede dar más asco milagros leiva, ella se supera a sí misma 👏👏 — sick (@TheMaxxProject) March 23, 2020

A quien se le debe reclamar es al general que atiende a Milagros Leiva como si ésta estuviera por encima de él. Si la propia policía no se hace respetar y el gobierno no da una señal contundente a la ciudadanía, malos ejemplos como el de la "periodista" seguirán aumentando. — Bruno Grillo. (@BrunoGEsc) March 23, 2020