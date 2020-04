Inició su programa reflexionando sobre la libertad de expresión. Milagros Leiva denunció que hackers ingresaron a su cuenta de Twitter y la eliminaron.

“Entonces creemos en la libertad de expresión, sí, yo sí creo, vivimos en democracia, creo que vivimos en democraci. Creo que hay que escuchar todas las voces y por eso digo que siempre entrevistó a Dios y al Diablo, en el medio a todos porque todos merecemos ser escuchados”, comienza la denuncia de Milagros Leiva en su programa.

Además, la periodista precisa que quien la dejó sin cuenta de Twitter es un hacker ubicado en el distrito del Rímac. “Eso me ha avisado Twitter, que se ha metido en mi cuenta, lo felicitó, yo no sé nada de Twitter, un amigo me ayudó a crearla. Lo lograron, no estoy en Twitter, en estos momentos no tengo cuenta”, continúa Milagros Leiva.

Además, Milagros Leiva señala que al menos tiene un espacio televisivo para continuar haciendo su trabajo periodístico. “Tengo esta tribuna y este programa donde tengo irrestrica libertad, yo agradezco esto porque aquí no hay censura, no nos dicen no temas con (...) los periodistas buscamos la verdad, la verdad es incómoda a veces por supuesto que es incómoda”, menciona la periodista.

Milagros leiva no lo dice pero esta claro de Vizcarra mandó hackear cuenta de Twitter de milagros leiva

Vizcarra viola la libertad de expresión esto es inaceptable

Vizcarra es un DELINCUENTE siempre lo dije pic.twitter.com/oHZx5SItQz — manuel mejia khans ® (@choquecurat) April 14, 2020

