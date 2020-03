Coronavirus Perú | Últimas noticias | Tras el video que fue difundido en redes sociales donde se observa una discusión entre la periodista Milagros Leiva y efectivos de la Policía Nacional del Perú, la periodista habló en su programa de Willax TV sobre todo lo sucedido- aunque ya había utilizado su cuenta de Twitter- para expresar que las imágenes habían sido editadas por los efectivos de la PNP. Asimismo, explicó por qué llamó al general Del Aire.

“Yo creía que los soldados que estaba allí eran de la FAP y lo único que le dije a los oficiales es que los periodistas tenemos excepción en toque de queda pero nadie me quiso escuchar (...) El general me contestó que el puesto en el que estaba no era de la FAP, era del Ejército”, comentó Milagros Leiva.

Según Milagros Leiva, su esposo, quien sabía qué sucedía, así como su hermana desde Canadá, la estuvieron llamando cada cinco minutos para saber cómo se encontraba.

Luego, la periodista mencionó que había llamado al general Del Aire para “pedirle auxilio”.

“No lo llamé para que me librara de una papeleta, eso es inmoral, nunca lo he hecho y no creo que lo vaya a hacer”, dijo Milagros Leiva.

La conductora de Willax TV sostuvo que solo “ha cometido un error como periodista y ese error lo pagué con creces”. "Perdí mis tres trabajos, cortaron mi cabeza y seguramente la quisieron pasear por las plazas, perdí lo que más amaba que era escribir”, mencionó.

Para Milagro Leiva, ella no llamó al general Del Aire para librarse de multas, pues “no uso mi supuesto poder, esta carrera es como cualquier otra”.

Respecto a los policías que la detuvieron la periodista mencionó que en el video no se ve todo lo que le dijeron y que, incluso, un general del Ejército la llamó para pedirle disculpas.

“Yo respeto a la policía sobre todas las cosas, (pero) lo que hicieron conmigo fue un abuso, (…) si yo me creyera intocable, pondría todo el video", dijo.

Finalmente, Milagros Leiva concluyó indicando a sus detractores que “si quieren seguir lapidándome, háganlo”.

Milagros Leiva es intervenida por la Policía en estado de emergencia y ella llama a un general