Milagros Leiva lloró al recordar duro momento que atravesó para quedar embarazada | VIDEO

La periodista Milagros Leiva se quebró en pleno noticiero al recordar el proceso que atravesó para quedar embarazada, mientras realizaba una entrevista a la enfermera que prestó su vientre a la pareja de chilenos quienes fue acusada de trata de personas.

Milagros Leiva no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar los problemas de fertilidad que tuvo que superar para quedar embarazada de sus mellizos.

"Me has hecho recordar todo lo que he vivido en la clínica, con las señoras de laboratorio. Al final, yo ya iba sola. Mi enorme soporte fue el doctor Escudero. Hasta el día que yo me muera voy a rezar por él", dijo Milagros Leiva.

Como se recuerda, la conductora de ATV Noticias trajo al mundo a los pequeños Joaquín y Antonia, luego de someterse a un delicado proceso de fertilización

En relación al caso de la pareja de chilenos, fue durante una entrevista con Milagros Leiva que los acusados de trata de personas recibieron una inesperada noticia. Y es que la prueba de ADN arrojó que los mellizos eran sus hijos biológicos.