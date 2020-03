La periodista Milagros Leiva aseguró que las críticas que recibió de Magaly Medina, Juliana Oxenford y Andrea Llosa no le importan y que continuará trabajando con su programa a través de la señal de Willax TV.

Como se recuerda, Leiva fue el blanco de las críticas de las periodistas de ATV y de los cibernautas, luego que se difundió un video donde efectivos de la Policía la intervienen por circular en el ‘toque de queda’ y después hace una llamada al ‘general del aire’.

El lunes diste tu descargo en tu programa, luego Andrea Llosa te entrevistó, pero antes escuché los comentarios de Juliana Oxenford y después los de Magaly. ¿Esta situación (sus opiniones) te ha bajado las pilas?

No sé ni lo que han dicho, no las veo. Si ellas necesitan hablar de mí intentando destruirme para hacer rating, que lo sigan haciendo. Es la película de ellas, no la mía. Sí, te soy sincera, me sorprendió Andrea (Llosa), pensé que quería saber la verdad y por eso le contesté, pero obviamente ya tenía una idea prefijada y solo quería hacer un show por rating. Ya conté lo que pasó en mi programa y para mí sería bueno que antes de inventar o tergiversar vean todo el video completo. Te agradezco mucho que busques mi punto de vista.

Milagros Leiva habla de ATV y es cortada por Andrea Llosa