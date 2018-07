Milagros Leiva se casó y ‘Chema’ Salcedo fue el 'mejor regalo' de su matrimonio | VIDEO y FOTOS

¡Qué lindo detalle! Milagros Leiva se emocionó al ver al periodista José ‘Chema’ Salcedo en su ceremonia de matrimonio . La conductora de ATV Noticias abrazó, besó y pidió a los fotógrafos que le tomaran varias capturas al lado de su amigo.

“Yo me debí casar con ‘Chema’” , dijo Milagros Leiva , entre risas, a lo que el público que estaba presente gritó: ‘Sí’.

Luego, contó que tiene un cariño especial por 'Chema' Salcedo , a quien considera como su hermano.

Milagros Leiva se casa en Miraflores Milagros Leiva se casa en Miraflores

“Lo que más me alegra es haber visto a ‘Chema’, él está pasando por un momento delicado de salud (se le diagnosticó un cáncer), es mi hermano, se ha levantado, ha venido y está aquí... eso me alegra y me conmueve muchísimo”, afirmó Milagros Leiva , quien compartió, por varios años, las cabinas radiales de RPP con Chema Salcedo.

Es un bonito regalo para el día de tu boda...

Sí, el mejor regalo es que ‘Chema’ haya venido a mi boda, él es mi hermano.