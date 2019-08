Milagros Leiva sobre Nicola Porcella: "Está enfermo, no sé qué consume" | VIDEO

Milagros Leiva 'puso el grito en el cielo' al ver las imágenes de Nicola Porcella y Angie Arizaga en una discoteca. La periodista de ATV le envió un mensaje a la modelo para que se aparte de esa 'relación tóxica' que mantiene con su expareja.

"Es una relación tóxica, más allá de que no sean pareja. Me da pena por Angie no tiene porqué soportar que la traten de esa manera en público", dijo Milagros Leiva sobre la popular 'Negrita'.

"Nicola no sé qué tiene, está enfermo, tiene que manejar mejor sus emociones y controlarse, no le hace bien. Ya perdió trabajo, se ha visto envuelto en escándalos, no sé que consume, no sé si pasa de tragos, no sé si le da 'diablos azules', no lo conozco, no puedo juzgarlo. Por las imágenes, ambos quedan mal", precisó la conductora de ATV Noticias.

El video que mostró Magaly Medina donde Nicola Porcella agredía aparentemente a Angie Arizaga , no era el único. Esta vez, nuevas imágenes del inicio de la pelea entre ambos al interior de una discoteca, salieron a la luz.