Milagros Leiva: el primer baile de recién casada en su mágico matrimonio | VIDEO

La periodista de ATV Milagros Leiva contrajo matrimonio religioso este la tarde de este sábado 14 de julio en la iglesia Nuestra Señora de Fátima con Jhonny Garib Garib.

Los flamantes novios celebraron la fiesta en la Huaca Pucllana. En redes sociales, los invitados compartieron imágenes y videos de la tremenda recepción que preparó Milagros Leiva.

Una de las invitadas, Carla Barzotti , compartió imágenes del primer baile que realizó la periodista en la ceremonia a la que asistieron diversos personajes de la política y el espectaculo nacional.

Milagros Leiva se casa en Miraflores Milagros Leiva se casa en Miraflores

La coreografía del baile que fue sensación en su boda fue preparada por Alfredo Di Natale. ¡Mira las imágenes al final de esta nota!

La periodista lució un vestido blanco en corte reina de la diseñadora Fátima Arrieta. Mientras que su maquillaje estuvo en manos de Nando Mesía.

"Es un hombre extremadamente noble y de buen corazón. Es como yo lo soñé. Cuando mi novio murió, que fue una historia sobrecogedora de dolor (...) Un día me dijo 'Vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe , no tengas miedo, baja tus murallas, que tú vas a ser mi esposa'", decía Milagros Leiva sobre su ahora flamante esposo.