Milagros Leiva revela que está enamorada y comprometida (y que no come cuy porque "es amigo de la rata")

Escribir cuentos la seduce, pero no los publica. A esta periodista le fascina entrevistar, narrar historias reales y está obligada a exponerlas a la crítica popular. Milagros Leiva somete a sus personajes a un interrogatorio, pero ahora cruza a la otra vereda y asume el reto de contestar todo, sin filtro, como cuando ama.



¿Cómo está ese corazón?

Estoy enamorada.



¿Es conocido?

No es público.



¿Ya te dio una serenata?

Denuncio públicamente que no lo ha hecho.



¿Y ya lo sorprendiste?

Cuando me pidió la mano, le regalé un reloj.



A propósito del amor, ¿tuviste un romance con algún entrevistado?

Tengo claro que son mis fuentes.



Pero alguno te puede parecer seductor...

Digo ‘qué lindos’, pero ahí nomás.



¿Si te propone salir?

Hay líneas que nunca debo cruzar.



¿Un amor platónico?

George Clooney, es la creación perfecta de Dios.

Milagros Leiva vs Oswaldo 'Cachito' Ramírez

¿Te gustan los ‘rayados’?

Ya estuve con locos y paras pensando: ¿Qué estará haciendo?, ¿dónde andará?



¿El actual baila bien?

No me fijo en los que no saben bailar.



¿Por qué?

No saben amar.



Uy, eso me recuerda la frase: ‘Quien se mueve bien en la pista, se mueve bien en todos lados’.

Creo que ambas cosas coinciden.



¿Un mea culpa de tu parte?

No sé cocinar.



No te creo...

Pero sé lavar, planchar y limpiar el piso.



¿Prendes la lavadora?

Sí, pero no me pidas que meta los calzoncillos.

Milagros Leiva y Richard Acuña sorprendidos por Papa Francisco

¿Y eso?

Son prendas muy íntimas.



¿Fuiste a una cita a ciegas?

Sí, y nunca más lo haría.



¿Qué pasó?

Una amiga me llevó y no me gustó nada. Ni su físico ni su forma de ser.



¿Cómo saliste de la situación?

Inventé un dolor de estómago.



¿Cuántas parejas te dejaron?

No me pasó, yo lo hice porque fue infiel.



¿Perdonaste?

Nunca. He volteado la página y chau.



¿Después se puede ser amigos?

No existe nunca más en mi vida.



¿Pecaste con un casado?

Un casado es un hombre tachado.



¿Un ‘pisado’ está cerca de ser ‘adornado’?

El que dice: ‘amorcito, qué deseas’ y te lleva el desayuno, no es mangoneado por la mujer, es un tipo entregado a su pareja.



Me refiero al que ‘tira la pelota’: elige dónde ir, tú decide qué comemos...

Ese es sin criterio y aburrido.



¿Estuviste con un esquinero, caminante?

Me gustan los de mundo, pero no callejeros ni de callejón.



Como buena chica andina, ¿comes cuy?

Jamás, para mí, es amigo de la rata.

Qué extraño...

Tampoco como caldo de cabeza.



¿Te agrada la sopa?

Si me ves tomando, es porque estoy a tres días de morir.



Hace un rato me revelaste que te engañaron: ¿cómo se le reconoce al infiel?

No se puede.



Mínimo una señal...

Es un traidor y anda bien disfrazado.



¿Tan malo es?

Cuando le reclamas, te manipula: ‘Estás loca, jamás te voy a engañar’, y te lo dicen de tal manera que terminas convencida de que estás mal de la cabeza.



¿Y si asegura que se está separando?

Una amiga me comentó que estaba saliendo con un chico que había iniciado sus trámites para divorciarse.



¿Qué opinaste?

La interrogué: ‘¿Salen los fines de semana? ¿En Año Nuevo estuvo contigo?’. Su respuesta fue negativa y entonces agregué: ‘Pelotuda, eres la amante’.



¿Si te confiesa que duerme en la sala?

Eso que lo crea quien lo quiera creer.



¿Significa?

Las amantes quieren tener ese rol.



Tanto codearte con políticos, ¿te pica el bichito de un cargo público?

Anhelo ser alcaldesa de Miraflores.



¿La cosa va en serio?

He conversado con varios partidos.



¿Otra responsabilidad?

Ser ministra de la Mujer.



¿Primera medida?

Que todas las que no puedan tener hijos, reciban ayuda del Estado. En nuestro país, quien es infértil, solo puede solucionar el tema si tiene plata.



¿Algo más?

Una niña violada, violentada, necesita un psicólogo o psiquiatra siempre, y el Estado debe estar con ella, brindando ese apoyo.



Ahora estás en ATV...

Hacer un noticiero estaba entre mis pendientes y me dieron la oportunidad para salir de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.

¿Solo entrevistas?

Habrá lugar para la denuncia, debate y tomaré desayuno con los invitados. Les prepararé huevo duro, en omelette, revueltos y a la inglesa.



Próxima a casarte, tus bebés Joaquín y Antonia ya caminan y hablan...

Este horario me permite verlos crecer, tenerlos más cerca y hacerlos dormir.



¿Un consejo que le das a tus reporteros?

Haz historia con tu nombre y apellido, y no pienses que estás en un buen medio y lo lograste todo.



Una vez más, gracias por ‘desnudarte’ con nosotros...

Responder temas que van más allá de lo que hago a diario, en mi vida periodística, siempre es interesante. Muchas gracias a Trome por esta charla.



(Fernando 'Vocha' Dávila)