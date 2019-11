¡Se va! Milagros Leiva contó que trabajará hasta fin de año en ATV, porque tiene un nuevo proyecto periodístico en el 2020.

“Estos dos años al mando del noticiero han sido muy intensos y cargados de muchas lecciones, de crecimiento personal y profesional; pero recibí la propuesta de volver a lo mío, a un programa de entrevistas. Así que estoy muy feliz y agradecida por la oportunidad que tuve en ATV. Valió la pena madrugar para ayudar a tanta gente que busca el respeto de sus derechos”, comentó Milagros Leiva.

¿Esta decisión fue por la presencia de Magaly Medina en el canal?

Nada que ver, a Magaly le deseo lo mejor.

PELEA DE DIVAS

Como se sabe, Milagros Leiva y Magaly Medina no se pueden ver ni en pintura tras la pelea televisiva que sostuvieron hace unos meses a raíz de la entrevista que la conductora del matutino entrevistara a Melissa Loza luego que su novio fuera detenido a causa de una acusación falsa.

El enfrentamiento que fue intenso entre ambas periodistas, ya que cada una se dedicaban varios minutos de sus programas para lanzarse dardos. Milagros Leiva acusó a Magaly Medina de vetar la entrevista a Nicola Porcella. “Usted vetó dos veces a Nicola Porcella para que viniera a este programa. Trató de impedir que el reportaje de Nicola Porcella saliera en Día D ¿Por qué? Porque usted quería tener a Porcella en su programa. Bueno, le ganó Beto Ortiz ¿Qué podemos hacer?”.

Magaly Medina no tardó en contestar y mencionó que ella siempre le ganó a Milagros Leiva en el rating cuando estuvo en el noticiero de 90 matinal. “Lo que dije en esa conferencia fue que tú nunca me ganaste cuando estuve en el noticiero de 90 matinal, porque así fue y lo sostengo”."Esa vez tu te arañaste y te fuiste a llorar por todos los rincones del canal. Yo no lloro, yo no lloriqueo ni me voy a quejar con fulano o mengano. Yo hago periodismo de espectáculos y no le hago caso al chismecito barato de los pasillos de los canales. Yo prefiero ver y así sacar mis conclusiones", le aclaró

Finalmente, y algo más ofuscada, Magaly Medina le dijo a Milagros Leiva que ella no es ninguna mentirosa y eso no se lo va a tolerar a nadie. “No me me llames mentirosa, lávate la boca antes de llamarme mentirosa, porque eso es algo que he defendido toda mi carrera”.

Magaly Medina cuadra a Milagros Leiva