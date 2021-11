Esposa de Daniel Peredo tras ganar juicio a Media Networks: “La familia se cuida y se respeta”

Milagros Llamosas, esposa de Daniel Peredo , se pronunció en su cuenta de Instagram tras conocerse el resultado de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ), en el que se indica que Media Networks (Movistar) tendrá que pagarle más de un millón de soles por el pago de beneficios laborales.

“La familia se cuida y se respeta. La justicia falló a favor del reconocimiento de los derechos laborales de mi esposo Daniel Peredo. No importa ya cuánto te negaran y en paralelo te llorarán en sus plataformas. Fui testigo de tu inmenso trabajo y lealtad. Te defenderé siempre”

Este mensaje de Milagros Llamosas Salas, esposa de Daniel Peredo se publicó luego que Media Networks expresara su disconformidad por pagar más de un millón de soles.

“Comunicado de Media Networks sobre caso Daniel Peredo”

“Con respecto al fallo emitido en primera instancia, quisiéramos comentar que lamentamos haber llegado a esta situación por la consideración y respeto que siempre tendremos hacia Daniel Peredo.

Sin embargo, nos reafirmamos en que la naturaleza de la relación que mantuvimos con Daniel, al igual que con todos los talentos artísticos y periodistas, fue de prestación de servicios para cumplir labores específicas. No tenía subordinación, no cumplía una jornada laboral ni tenía dedicación ni relación de exclusividad con la empresa.

Como se recuerda, Daniel Peredo fue conductor y narrador en distintos programas y transmisiones de carácter deportivo con Media Networks. Además, durante su reconocida trayectoria también ejerció el periodismo en otros medios de comunicación, muchas veces de manera simultánea a su participación en nuestros programas y transmisiones”, se lee en el comunicado de la empresa de telecomunicaciones.

Esposa de Daniel Peredo confiesa que no ha sido fácil

“El miedo camino conmigo, se tradujo en coraje para seguir trabajando, criando y luchando por los derechos de la familia. Son más de tres años que la empresa Movistar Deportes le da la espalda a la familia de Daniel Peredo y siguen lucrando con su legado, siempre lucrando. Nunca acepté el discurso mezquino instalando en sus funcionarios, no tienen ningún derecho, estás equivocada, Daniel no es un trabajador nuestro, te negaron muchas veces ante mí, ante tribunales, tenía un dolor inmenso por tu partida súbita e injusta, decidí seguir. La justicia nos dio la razón y ordena el pago de los beneficios sociales fruto de tu trabajo e inmenso compromiso en ese medio, jornadas maratónicas de trabajo, inmensa lealtad no retribuida, no importa eso ya, la justicia hoy nos dio la razón”, sentenció Milagros Llamosa, esposa de Daniel Peredo en una conmovedora carta publicada en Instagram.

