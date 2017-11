Milagros López Arias: ¿Qué fue de la vida de esta carismática actriz de telenovelas peruanas? [VIDEO]

Milagros López Arias es una actriz peruana que se hizo conocida por su participación en novelas como 'María Rosa búscame una esposa’, ‘Viento y arena’, ‘Camino a casa’, Detrás del crimen’, ‘Así es la vida’ y ‘Un amor indomable’. Aunque actualmente no se le ve mucho en programas televisivos, la joven no ha descuidado su carrera actoral.



Milagros López Arias se dedica al teatro y a realizar shows infantiles (La Fábrica de la Diversión). Su última aparición en televisión fue cuando participó del programa Los Reyes del Playback en 2016. La joven logró grandes interpretaciones durante el show.



Milagros López Arias también aparece en el videoclip del cantante Franco Chiesa, "No necesito tu amor". Ella es la protagonista de la grabación, la joven que no logra olvidar el cantautor en su interpretación.



Milagros López Arias también participó en la serie Santa Rosa de Lima. La joven indicó que se preparó mucho para realizar este papel y que la santa fue clave durante la enfermedad que afrontó su madre, tenía un tumor en el cerebro.



Actualmente, Milagros López Arias continúa promocionando la segunda temporada sobre Santa Rosa de Lima. Es muy activa en sus redes sociales y siempre mantiene un buen trato con sus seguidores.

