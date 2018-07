Milagros Leiva se casó en iglesia de Miraflores ¡Mira su espectacular vestido de novia! | FOTOS

Milagros Leiva cumple su sueño. La periodista de ATV contraerá matrimonio este sábado 14 de julio en la iglesia Nuestra Señora de Fátima con Jhonny Garib Garib . Posteriormente, los novios celebrarán la fiesta en la Huaca Pucllana.

Trome estuvo presente en el momento preciso en el que Milagros Leiva llegó a la Iglesia de Miraflores . La periodista lució un vestido blanco en corte reina de la diseñadora Fátima Arrieta. Mientras que su maquillaje estuvo en manos de Nando Mesía.

Entre los invitados estuvieron presentes Gisela Valcárcel, Mónica Delta, el periodista Fernando Díaz, Andrés Hurtado Chibolín, entre otros. Milagros Leiva saludó a los asistentes a su llegada a la iglesia Virgen de Fátima.

En una entrevista con Día D, en el mes de febrero, Milagros Leiva se llenó de lágrimas en los ojos mientras hablaba de su novio de ascendencia palestina, Jhonny Galib Galib.

"Es un hombre extremadamente noble y de buen corazón. Es como yo lo soñé. Cuando mi novio murió, que fue una historia sobrecogedora de dolor (...) Un día me dijo 'Vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe , no tengas miedo, baja tus murallas, que tú vas a ser mi esposa'", decía Milagros Leiva sobre su ahora flamante esposo.

