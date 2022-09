La cantante Milena Zárate está contenta porque viene grabando la serie policial ‘Rivera, el protector’, y reveló que no incursionó antes en la actuación porque su ex, el cómico Edwin Sierra, era muy celoso y no quería que se bese con otro hombre en la ficción. Además, nos contó que su pequeña hija Kristell también debutará en la actuación y está orgullosa porque es una pequeña muy talentosa.

“Estoy muy contenta con esta oportunidad, de mostrar mi faceta como actriz, quise incursionar desde el primer momento que entré en la televisión peruana, pero en esa época estaba con el papá de mi hija y era bastante celoso , me dejó muy claro que era ‘nuestra relación o incursionar en la actuación’, que él no iba a permitir que su pareja se estuviera besándose, tipo Paolo (Guerrero). Me hicieron la de ‘Paolo’ y no logré mis sueños”, contó la colombiana.

¿Edwin se interpuso en tu carrera?

No lo tomaría así, pero uno cuando está enamorada a veces pone primero la relación por encima de nuestros sueños, lo mismo que le pasó a Alondra. Por eso ahora digo, cuando tú tienes pareja debe de ir de la mano contigo y apoyarte.

¿Es cierto que tu hija también grabará en la serie?

Sí, para mí fue una sorpresa el talento de mi hija, la gorda nunca ha tomado clases de actuación, pero tiene un talento, definitivamente la sangra artística corre por sus venas.

¿Qué te ha dicho Edwin de la incursión a la actuación de tu pequeña?

Su papá no sabe nada, será una sorpresa cuando la vea actuando. Mi hija vive conmigo y no es que no lo tenga en cuenta, sino que él confía en mi criterio y las decisiones nunca afectarán su integridad emocional ni física. No tengo problemas con él, confía en mi criterio.

Milena Zárate posa con el elenco de la serie 'Rivera, el protector'.

¿Y cuándo se estrenará la serie ‘Rivera, el protector’?

Aún no sabemos dónde o cuándo será transmitida, pero te cuento que es una producción peruana que está siendo grabada en Estados Unidos, México, Colombia y Perú. El protagonista es José Luis Ruiz y hay un elenco con bastante talento.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va con tu negocio en Gamarra?

Bien, sigo luchándola, ahorita estoy sacando mi colección de ropa casual, síganme en mis redes sociales, en @milenazaratedmk, para que se enteren de las últimas novedades de mi negocio y mi carrera artística. Estoy contenta con todas las oportunidades y bendiciones que se me presentan en el camino.