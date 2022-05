La cantante Milena Warthon aseguró que no existe ningún tipo de rivalidad con Wendy Sulca, ya que ambas son referentes de la música pop andina. Además, le gustaría grabar un tema a dúo

“Las dos hacemos pop andino, al igual que otras referentes, hacemos música fusión”, señaló.

No hay una especie de rivalidad musical con Wendy...

No, para nada. Hace poquito hicimos una transmisión en vivo con Wendy, con Renata (Flores). Yo creo que mientras más seamos, más bulla hacemos porque nos van a ver de afuera y vamos a poder lograr este objetivo de llevar nuestra música andina, nuestra cultura y comunidad a diferentes partes del mundo. Hace poco Wendy lanzó su disco, me invitó pero estuve de viaje grabando un videoclip y no pude asistir.

A lo mejor les gustaría grabar un tema juntas.

Yo estoy preparando un disco y voy a incluir diversos feats en mi álbum, que posiblemente salga a finales de año o inicios del próximo. Me gustaría, es mi sueño, que una de las canciones sea con diversas mujeres que estén impulsando nuestra cultura como Wendy, Renata, mi amiga Daniela Prado, mi amiga Krismers Baca, me gustaría hacer una colaboración con todas ellas. Una canción para que justamente se rompa ese mito que hay de rivalidad entre las mujeres. La música es para compartir, no para competir, ese es mi mayor valor y lo quiero impulsar, empoderarnos y todas juntas podemos hacer grandes cosas.

De otro lado, Milena contó que acaba de lanzar su tema ‘Warmisitay’ el cual es un homenaje a la mujer andina.

“Mi canción ‘Warmisitay’ está dirigida a la mujer andina en específico y en estos días saldrá el video clip, que fue grabada en la comunidad de Patapata (Yungay), donde las niñas de un colegio nos han apoyado en dar este gran mensaje de valorarnos tal y como somos, de amarnos y ver la belleza de la mujer andina a través de sus símbolos como es el caso de las polleras”, indicó Milena quien está apoyando la campaña ‘Misión Posible para la Educación’ de Unicef.

“Esta es una campaña a favor de la educación de millones de niños, que ha sido perjudicados por la pandemia. La brecha de educación que ahora existe es mucho más grande que antes. Entonces la idea es que apoyen, que donen y juntos lograr la meta de recaudar 2 millones de soles para equipar miles de aulas escolares que no tienen mobiliario o lo tienen en mal estado, distribuir miles de kits de apoyo educativo para reducir la deserción escolar y adquirir más de cuatro mil tablets para reforzar los aprendizajes en las regiones de Ucayali, Loreto, Huancavelica y Lima Norte”, finalizó.